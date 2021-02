VM i fare for Kalla: Sliter med ryggtrøbbel

Charlotte Kalla fortviler etter at ryggen slo seg vrang foran fellesstarten i Falun søndag. Den er ikke blitt bedre.

FORTVILER: Charlotte Kalla etter 48.-plassen på 10 kilometer fellesstart under svenska skidspelen i Falun lørdag. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det melder Aftonbladet.

Kalla ble nummer 48 på fellesstarten i Falun søndag. Over to minutter bak Linn Svahn som vant. Men nå forteller hun at det hugget til i ryggen på oppvarmingen. Det er ikke blitt bedre, og hun frykter lang tid med behandling av ryggen.

– Jeg lover å gjøre mitt ytterste for å komme tilbake så fort som mulig, men er også innstilt på å være tålmodig og følge et rehabiliteringsprogram til punkt og prikke uten å forhaste meg, sier Kalla til Aftonbladet.

VG snakket med Kalla i Falun etter 48. plassen lørdag. Fredag ble hun nummer 18 på 10 kilometer friteknikk enkeltstart.

– Det er ikke kult å gå når formen er slik. Det var en dårlig følelse i dag, sa Kalla.

Hun var i villrede og visste ikke om det kunne ha noe med coronasykdommen å gjøre.

– Jeg har ingen svar, sa Kalla.

– Hvordan skal du redde VM-formen?

– Jeg vet faktisk ikke hva jeg skal gjøre, svarte Kalla.

I 2018 fikk Kalla mye oppmersomhet da hun la ut disse bildene:

Sammen med sine trenere Stefan Thomson og Magnus Ingesson og landslagslagets medisinske asvarlig Per Andersson har Kalla satt i gang arbeidet for å få orden på ryggen. Ingesson svarer på hv han tror om VM.

–Ryggsmertene er konkrete. Jeg håper hun blir kjapt og godt bra, så hun kan stille til start i SM (det svenske mesterskapet), sier Ingesson.

SM går i Borås om halvannen uke. VM starter i Oberstdorf 25. februar.

Kalla har slitt de siste sesongene, og har ikke fått resultater som tidligere. Det er blitt mange tårer. Det er tre år siden hun tok sin forrige verdenscupseier og det er snart tre år siden hun tok OL-gull på 15 kilometer fellesstart med skibytte i Pyeongchang.

Jessica Diggins vant 10 kilometer klassisk enkeltstart i Falun foran Johaug fredag:

