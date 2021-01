Granerud raste mot dommerne etter fall: – Jeg er så forbanna

LAHTI/OSLO (VG) Halvor Egner Granerud (24) falt fra seieren i Lahti. Etter hoppet raste han mot dommerne.

Robert Johansson vant hopprennet foran Markus Eisenbichler og Karl Geiger. Granerud ramlet til en fjerdeplass etter å ha hoppet 137,5 meter i andre omgang. Det var ni meter lenger enn nest beste.

Etter rennet raste han mot dommerne. Han mente han fikk alt for lave stilkarakterer.

– Jeg er så forbanna. Det føles veldig surt. Jeg har anledning nå til å be noen av de gode norske dommerne vi har hjemme om å sende meg en melding og forklare hva jeg blir trukket 34 stilpoeng for der, sier Granerud til NRK.

Granerud ledet soleklart etter et drømmehopp i første omgang. Men i andre omgang gikk det galt. Granerud hoppet bakken ned, og landet nærmest nede på flaten. Da ble det for tøft å holde seg på beina.

Det ga seieren til lagkamerat Robert Johansson.

– Det er litt kjipt det, men allikevel viser jeg at jeg er kapabel til å vinne hopprenn, sier Johansson til NRK etter å ha vunnet grunnet lagkameratens fall.

Samtidig mener Granerud at han ble trukket alt for mye poeng for fallet.

– Jeg ble overrasket da jeg så at jeg ble trukket så mye. Jeg kan ikke nok om stildømming til å si om det er riktig eller ikke. For meg føles det veldig mye ut å trekke så mye, sier han til VG.

Granerud reagerte nemlig på dommerne allerede i første omgang. Han leverte et drømmehopp, men fikk kun stilkarakterer mellom 18,5 og 19 poeng.

– Det blir føles urettferdig. Jeg var ikke fornøyd med stilkarakterene i første omgang, og definitivt ikke i andre omgang,

Ekspertene mener også at han fortjente bedre.

– Jeg kan si meg enig. Det er ikke mye å trekke i luftferd eller nedslag. Det skal godt gjøres å få 20 poeng når man hopper sånn og får 19, sa NRK-ekspert Anders Jacobsen.

Med seier kunne han tatt sin syvende verdenscupseier for sesongen. Det hadde tangert Roar Ljøkelsøys syv verdenscupseire fra rekordsesongen 2003/04.

