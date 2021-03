Norge scoret 38 - med null Sagosen-mål

(Norge-Chile 38–23) De norske håndballgutta er på vei til OL for første gang på 49 år. Bare et braktap mot Sør-Korea søndag kan frata dem Tokyo-billetten. Kevin Gulliksen (24) scoret ti på ti.

Sander Sagosen mot Chile lørdag kveld. Foto: Aleksandar Djorovic

I praksis kan Christian Berges menn ta mål av OL-dressen. I teorien kan de tape med 18 mål mot Sør-Korea og ryke.

– Vi er vel ganske nær OL-billett, sier Gulliksen.

Lørdag ble det oppskriftsmessig 38–23-seier over Chile. Norge scoret 38 ganger - uten at den største stjernen, Sander Sagosen (25), kom i målprotokollen. Det er sjelden kost for det norske herrelandslaget.

Sagosens «smultring» skyldtes dels at han ble hvilt store deler av kampen, dels tok det litt «piano» mot søramerikanerne, og også at han bommet på to straffekast.

– Nå lukter det OL. Kanskje sushi, gliser Sagosen etter Chile-kampen.

Norsk herrehåndball har deltatt i OL bare én gang - i München i 1972.

STORSPILTE: Kevin Gulliksen er kommet seg gjennom Chile-forsvaret og scorer ett av sine mål i OL-kvalifiseringen lørdag. Foto: STEVO VASILJEVIC / Reuters

– Dette betyr alt for norsk herrehåndball, sier Geir Oustorp som ekspert på TV Norge.

Christian Berge valgte å spille med både Kevin Gulliksen og Kent Robin Tønnesen fra start - og begge markerte seg sterkt. Men en overivrig Tønnesen pådro seg også to raske utvisninger i starten og den tredje etter bare 36 minutter.

Kantspiller Gulliksen derimot boltret seg skikkelig og scoret ti på ti mulige. Dermed ble Kristian Bjørnsen - som storspilte fredag - sittende på benken. Gulliksen satte dermed pers i antall scoringer i en landskamp. Han har tre ganger tidligere notert syv mål.

– Han er en kontringsmaskin, fastslår Christian Berge om Gulliksen.

– Jeg er fornøyd. Det er ikke hver dag jeg klarer 100 prosent uttelling, sier Kevin Gulliksen selv.

– Jeg har en eller to bom på så mange skudd.

Simen Holand Pettersen og Magnus Fredriksen fikk spilletid og markerte seg, og Alexander Blonz var leken på kanten (seks mål på åtte avslutninger).

Christian Berge valgte også lørdag å trene 7 mot 6-spill - for å ha også dette våpenet klart til OL. Norge prøvde også ut 5–1-forsvar.

Nordmennene trengte ikke å konsentrere seg nevneverdig for å vinne, og det gjorde seg blant annet utslag i at Sander Sagosen bommet på straffekast, og Bjarte Myrhol misset gang på gang alene med Chile-målvakten. Likevel sto det 19–10 ved pause, og Norge var med andre i rute til omtrent det samme resultatet som sist de møtte Chile: 41–20-seier i VM 2019. Det klarte de imidlertid ikke å gjennomføre.

Norge skulle egentlig ha spilte denne kvaliken i Trondheim for nesten ett år siden. Kvaliken spilles i helgen på nøytral bane i Montenegro. Norge åpnet med 12-målsseier over Brasil fredag. Søndag er Sør-Korea motstander.

Både Magnus Abelvik Rød og Magnus Gullerud er tilbake for Norge etter å ha ikke å ha spilt VM, som ga 6. plass etter et skuffende tap for Spania kvartfinalen. Norge var av mange regnet som mesterskapets største favoritter.

PS: På kvinnesiden har Norge vært på plass i ni av de 10 siste sommer-OL – og vunnet to gull.

