Riiber tar på seg skylden: – Jeg ødelegger gullsjansene

OBERSTDORF/OSLO (VG) Espen Andersen (27) og Jarl Magnus Riiber (23) jaktet Østerrike febrilsk, men måtte nøye seg med sølv på lagsprinten. Etter løpet var Riiber svært skuffet over egen innsats.

fullskjerm neste SØLVGUTTER: Espen Andersen tar imot Jarl Magnus Riiber i mål. Duoen vant sølv 1 av 2 Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Duoen jaktet Østerrike i front, men klarte aldri å hente inn konkurrentene Johannes Lamparter (19) og Lukas Greiderer (27). Riiber, som alltid har gull i tankene, var svært selvkritisk etter løpet.

– Jeg ødelegger gullsjansene våre, sier han skuffet til NRK.

23-åringen mener at hans eget hopp på 130,5 meter ble utslagsgivende for Norges gullsjanser.

– Jeg er jo blid, men ikke så veldig fornøyd med egen innsats. Først og fremst hoppingen er jeg misfornøyd med, jeg var overlegen i prøveomgangen og skulle bare gjenskape det. Jeg føler jeg ble tatt av egne nerver, det blir jo ræva i bakken, sier Riiber.

– Espen leverte en toppkonkurranse i dag og hadde jeg bare gjort det samme, ville vi vunnet gullet, mener han.

Andersen kan forstå Riibers skuffelse, men var selv strålende fornøyd med fangsten.

– Det smaker nesten som gull for min del. Jeg har ingen VM-medalje, det er utrolig stort. Jeg synes jeg hopper godt og går et greit langrenn, så selv om vi går for gull, smaker det veldig godt, sier Andersen til VG.

Han hoppet 133,5 meter i sitt hopp og fikk en oppreisning etter å ha blitt vraket til stafettlaget tidligere i mesterskapet.

– Jeg var ganske langt nede da jeg fikk beskjed om at jeg ikke fikk gå på stafettlaget. Jeg hadde vondt i hodet og irriterte meg over at jeg rotet det til der, sier Andersen og fortsetter.

– Det er ikke noe vits å sutre og klage, og late som jeg har det jævlig med meg selv. Jeg måtte krabbe ut av sumpa og så på Michael Jordan på Netflix. Da ble jeg inspirert, det hjelper å se på vinnerskaller, forteller han.

Norge gikk ut over halvminuttet bak Japan og Østerrike – og bak kom langrennssterke Tyskland jagende. Løperne gikk fem runder à 1,5 kilometer hver, og det var Andersen som startet jakten for Norge.

Mye av ansvaret falt imidlertid på Riibers skuldre, for det var på hans etapper Norge klarte å hente inn deler av forspranget.

På sin tredje etappe gikk Andersen forbi Japan, og Norge hadde sølvet i sin hule hånd. Nå var det gullet som sto i tankene for den norske duoen.

Lamparter og Greiderer sto imidlertid imponerende imot presset bakfra. Selv Riiber begynte å tape tid til sistnevnte, og da forsvant også gullhåpet.

– Man prøver å bygge opp gode tanker. Om vi i snitt tok inn 3-4 sekunder hver runde kunne vi kjempet om gullet. Men jeg ble nok litt for ivrig på førsterunden og gikk litt tom. Man kan si at man kunne gjort det bedre på langrennet, men det var i bakken det røk, sier Riiber.

Greiderer gikk ensom i mål og hoppet over målstreken. Over halvminuttet bak kom Riiber like alene inn til sølv.

Lamparter vant individuelt gull i stor bakke og reiser som Riiber hjem med to gull fra Oberstdorf. Riiber vant i normalbakken og i lagkonkurransen og har i tillegg to sølv fra årets VM i Tyskland.

Tidenes mestvinnende kombinertløper i VM, Eric Frenzel, og hans tyske lagkamerat, Fabian Riessle, hentet inn Japan før oppløpet og spurtet inn bronsemedaljen.

Frenzels 17 VM-medalje i karrieren gjør samtidig at han tangerer Bjørn Dæhlie som den med flest medaljer i VM-historien.

– Jeg er veldig glad for å være på nivå med Bjørn Dæhlie. Det er stor ære og en god følelse, sier Frenzel til VG.

– Å fy fader. Ja, han er et beist. Frenzel er den største kombinertlegenden gjennom tidene. Han har gjort sitt, for å si det sånn, sier herr Riiber om Frenzels Dæhlie-tangering.