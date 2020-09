Premier League direkte: Arsenal glitret i åpningskampen

Corner for Arsenal helt på tampen.

Får den nesten også! Pepe kommer til innlegg. Aubameyang stormer inn i feltet, men det avverges av en Fulham-forsvarer like foran mål.

Arsenal presser på for scoring nummer fire nå.

God kontroll her nå, Arsenal. Tar nok med seg alle tre poengene den relativt korte veien fra Craven Cottage til Emirates.

Willian er involvert i omtrent alt The Gunners foretar seg nå.

For en kamp Willian har spilt.

Willian skaffer nok et frispark for Arsenal.

Og Willian har to målgivende pasninger!

Mål for Arsenal!

Får det gule her, Arsenals Bellerin.

52′ DEL