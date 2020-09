Flause for Tour de France-favoritt: – Det er et totalt sammenbrudd

Egan Bernal stivnet helt oppover Jurafjellene. Nå har Team Ineos ingen blant topp ti i sammendraget i Tour de France.

Egan Bernal (nest til venstre) hadde en fryktelig dag på sykkelsetet. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / X01348

Tadej Pogacar vant foran sammenlagtleder Primoz Roglic på den 15. etappen av Tour de France. For fjorårets vinner Egan Bernal på Team Ineos sa det helt stopp.

Colombianeren måtte slippe på de siste 13 kilometerne. Bernal tapte til slutt over sju minutter. Dermed ser han ut til å være parkert i konkurransen om den gule trøyen.

– Dette er et ras vi ikke har sett på mange, mange år, sa TV 2-kommentator Christian Paasche.

– Totalt sammenbrudd

En Team Ineos-rytter har vunnet sammenlagt i de siste sju av åtte rittene. Nå har de ingen blant topp ti. Sist gang et annet lag vant, var i 2014. Da vant Vincenzo Nibali for Astana.

– Dette er et totalt sammenbrudd for Team Ineos. De har vunnet syv av de åtte siste Tour de France-rittene. De har det desidert største budsjettet av alle lagene i Tour de France, det påstås at det er så stort som 400 millioner kroner. Det er et totalt sammenbrudd for Egan Bernal og Team Ineos, sa TV 2-ekspert Johan Kaggestad.

Bernal ligger nå på 13. plass i sammendraget, 8 minutter og 25 sekunder bak Roglic.

– Det her er sjokkerende for oss, seerne og sportsdirektør Gabriel Rasch. Det er et slag i trynet, sa Thor Hushovd.

Tar innpå Roglic

Seieren er Pogacars annen i årets Tour. Han styrket grepet om 2.-plassen i sammendraget og er med bonussekundene 40 sekunder bak Roglic. Rigoberto Urán rykket opp på tredjeplassen, 1.34 minutter bak.

– Det var en hard etappe. Jumbo satte farten hele dagen. Det og varmen gjorde etappen hard. Til slutt ventet jeg bare på spurten. Jeg er så glad for å vinne igjen, sa Pogacar i et intervju vist på TV 2.

Richie Porte var nærmest den slovenske duoen i den bratte avslutningen, fem sekunder bak.

Tadej Pogacar vant den 15. etappen. Foto: Stephane Mantey / L'Equipe

Hardkjør

Etter mye støting de første tre milene fikk åtte mann en luke til feltet. Inn i siste stigning var det derimot kun Pierre Rolland og Michael Gogl som lå foran. Roland ble som siste mann kjørt inn med 13 kilometer igjen.

Omtrent samtidig ble det dramatikk blant favorittene da både Bernal og landsmann Nairo Quintana fikk trøbbel da Jumbo-Visma-laget satte stor fart i front.

De første støtene kom derimot ikke før 6 kilometer senere ved Adam Yates, men det tok ikke lang tid før Mitchelton-Scott-rytteren ble kjørt inn. Etter dette holdt Jumbo-Visma for stor fart til at noen andre forsøkte seg før de siste hundre meterne.

