Marcus Kleveland har hatt stor suksess etter skaden som truet karrieren. Foto: Geir Olsen, NTB

Marcus Kleveland hadde gitt opp. Et par dager før VM-finalen i slopestyle i mars begynte leggen å verke. Under oppvarmingen på selve finaledagen fikk han en hard landing. Smertene var store.

Dermed var det bare å reise hjem. Istedenfor finalejubel, var planen nå å komme seg til røntgenundersøkelse.

Men det nedslående manuset hadde en tvist. Norges fysioterapeut hadde glemt igjen bilnøklene på toppen av løypen. Kleveland bestemte seg for at han like godt kunne holde ham med selskap i heisen opp. Da de nærmet seg toppen, bestemte 21-åringen seg: Han måtte gi det ett forsøk.

Det ble ikke bare én, men to runder i slopestyleløypen. Kleveland satte konkurransens to beste poengsummer i begge. Én av dem hadde holdt. Han tok VM-gull på suverent vis.

– Jeg er helt sykt glad for at han glemte nøklene på toppen. Ellers hadde jeg ikke tatt gullet, sier Kleveland til Aftenposten.

Har hatt sin beste sesong

Han har nå kommet hjem til Dombås etter to fantastiske måneder. Det ble ikke bare VM-triumf, men også gull i big air-klassen i X Games. Begge konkurransene fant sted i Aspen, som er blitt en slags lykkearena for Kleveland.

– Det skjer noe bra hver gang jeg er der. Jeg håper det fortsetter!

I tillegg vant han også verdenscupen sammenlagt.

De som har fulgt med på snowboard, har vært klar over Klevelands kvaliteter i mange år. Allerede i 2015 ble han kåret til Norges største vinteridrettstalent i Aftenposten. Han er fortsatt bare 21 år, men har allerede mye rutine.

Og nå er han bedre enn noensinne.

Marcus Kleveland øverst på pallen etter VM-finalen i slopestyle. En av Dombås-kjørerens store triumfer. Foto: Michael Madrid/USA TODAY Sports

Karrieren var truet

Alt kunne imidlertid ha røket.

I starten av 2019 skadet han seg stygt på trening i USA. Kneskålen ble knust i møte med en rail, et rekkverk snowboardere kjører og gjør triks på. Det var ikke bare sesongen som røk. Norges store snowboardhåp fikk også beskjed om at karrieren var over.

– Kirurgen sa at det var en av de styggeste kneskadene han hadde sett, sier Kleveland.

Kirurgen var usikker på hvordan man skulle klare å redde nordmannens karriere. Til alt hell tok en håndkirurg en kikk på bildene av Klevelands kne. Sammen fikk de to legene lappet kneet sammen. Med hjelp fra fysioterapeut Lars Haugvad på Olympiatoppen i Oslo kom han seg tilbake på brettet – ett drøyt år etter den skremmende hendelsen.

Da han først var tilbake i løypen, tok det tid «å skru» hodet på plass. Kleveland var «stiv, redd og usikker». Han var redd for å skade seg igjen og droppet enkeltkonkurranser for å spare seg. Under brettkjøring kjente han fortsatt smertene etter skaden, helt frem til han gikk gjennom en ny operasjon for å fjerne knuter og arrvev.

Skadeperioden og tiden etterpå var vanskelig, men han er klar på at han faktisk likevel hadde det bra. Støtte fra familie og venner hjalp. Det gjorde også de gode opplevelsene i løypen, når de etter hvert kom. Han ble stadig mer seg selv, og i tillegg med en ekstra grad av tøffhet etter den krevende opplevelsen. Gull i øvelsen knuckle huck under fjorårets X Games i Norge var kun en forsmak på det som skulle komme siden.

– Det er mange jeg skulle takket. Jeg er sykt glad for at jeg kan kjøre snowboard. Det er en så stor glede for meg å stå på brettet og kjøre med venner.

Fakta Marcus Kleveland Alder: 21 år (født 25. april 1999) Vant X Games-gull i slopestyle allerede som 17-åring. Har siden vunnet tre gull til i forskjellige disipliner i X Games. Vant nylig også VM-gull i slopestyle. To uker senere ble han også sammenlagtvinner i samme disiplin i verdenscupen. Deltok i Pyeongchang-OL i 2018. Har en sjetteplass som beste resultat i olympisk sammenheng. Tidenes første til å klare trikset «quad cork» (fire saltoer med skru) i konkurranse, et av sportens vanskeligste triks. Les mer

Stor treningsmengde

For Kleveland har snowboardingen alltid vært preget av lek og utforskning. I miljøet beskrives han gjerne som en som presser grensene for hvilke triks som er mulige å gjøre på brettet. Da han var skadet, kunne han se hvordan konkurrentene og triksene de gjorde i konkurranser, ble bedre.

– Jeg følte jeg måtte gjøre en ekstra jobb for å lære meg de triksene.

Løsningen var enkel: Kleveland har kjørt «sykt mye» snowboard det siste året, både hjemme og i utlandet. I november dro han og lagkompis Ståle Sandbech ned til Østerrike en uke tidligere enn resten av laget. Da ble det en hel måned med snowboard, sol og perfekt park.

– Den turen gjorde at sesongen ble så bra. Alt var så tilrettelagt. Jeg er glad jeg gjorde det.

I snowboardmiljøet markerer Kleveland seg som en som alltid jakter på det neste kule trikset. Han legger stadig ut snowboardvideoer på Instagram. De blir som oftest sett av litt under en halv million. Foto: PATRICK STEINER / BILDBYRÅN

Ser mot OL

Alt arbeidet lønnet seg. I februar kom karrierens fjerde X Games-gull da han gikk til topps i big air under X Games i Aspen. Lagkompis Mons Røisland tok bronsen. Litt over en måned senere kom den dramatiske VM-finalen som endte med gull.

– Det var en surrealistisk følelse. Du har jo alltid et mål om å bli verdensmester, sier Kleveland og fortsetter:

– Ting har klaffet sykt bra. Dette er det beste året jeg har hatt. Jeg skulle jo ikke tro at det ville skje så kjapt etter skaden.

Med sin unge alder har han mange år på seg til å oppnå nye bragder. Men han kan nå nye milepæler allerede om et knapt år. Da er det vinter-OL i Beijing, så lenge koronapandemien ikke skaper komplikasjoner for mesterskapet.

– Det blir spennende å se om det gjennomføres eller ikke. Jeg må bare holde flyten jeg har nå og prøve å utvikle meg videre. Forhåpentlig gjør jeg det bra. OL er et av de større målene.