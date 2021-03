OL-boikott knuste farens drøm: Nå har sønnen sjansen til å virkeliggjøre den

Skyting: Han har trent hundrevis av timer i mange år og skutt titusenvis av skudd for å nå drømmen. OL i Tokyo er siste sjanse for Endre Hagelund (29).

– De siste fjorten årene har jeg lagt opp hele tilværelsen og hverdagen min for å tilrettelegge for skytingen. Idretten er en av de tingene som har betydd mest for meg, sier Endre Hagelund.

I 14 år har han også drømt om det som kan bli virkelig om noen få måneder, det faren aldri fikk oppleve da han hadde sjansen for 41 år siden.