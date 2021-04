Hovland avanserte i The Masters: – Gjør veldig mye bra

Viktor Hovland (23) gikk på par under den tredje runden av The Masters og er nå like utenfor topp ti.

HENGER MED: Viktor Hovland ligger like utenfor topp 10. Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Viktor Hovland lå på en delt 17. plass etter to av fire runder. Lørdag hadde han muligheten til å spille seg opp i tetsjiktet før søndagens avsluttende runde og nordmannen avanserte fire plasser.

Etter fem birdier, fem bogeyer og resten par ble det en runde på par for Hovland, som dermed er ett slag under par for turneringen og ligger på en delt 13. plass etter runden.

– Det er veldig mye opp og ned igjen. Jeg gjør fem bogeyer og fem birdier der ute. Det er litt for mange bogeyer. Jeg slår veldig mange bra slag som jeg ender opp med å gjøre bogey på. Det er frustrerende, men det er slik det er på den banen her, sier Hovland i et intervju med Eurosport etter runden.

Hovland har ett slag opp til en delt tiendeplass.

– Jeg gjør veldig mye bra, så forhåpentligvis får jeg litt flyt og at ting går min vei i morgen. Det gjelder å være tålmodig og spille på par på de tøffe hullene og heller jage birdier på de lettere. Det er bare å spille smart, så kjedelig som det høres ut, sier han.

Hideki Matsuyama leder turneringen før den avsluttende runden, elleve slag under par. Japaneren er fire slag foran kvartetten Will Zalatoris, Justin Rose, Xander Schauffele og Marc Lieshman.

Fakta Golfuttrykk Tee: Utslagsstedet. Der det første slaget på hvert hull slås.

Green: Området på banen hvor hullet og flagget er.

Fairway: Kortklipt område mellom tee og green.

Rough: Område med tykkere gress rundt fairwayen.

Greenbunker: Sandhinder i området rundt green.

Par: Antall slag man har satt for å nå greenen pluss to putter.

Birdie: Et resultat ett slag bedre enn (under) hullets par.

Eagle: To slag bedre enn hullets par.

Bogey: Et resultat ett slag dårligere enn (over) hullets par.

Dobbeltbogey: To slag dårligere enn hullets par. Les mer

Hovland åpnet med en bogey på hull 1, men slo raskt tilbake med en birdie hullet etter. Nye bogeyer på hull 4 og 5 sendte 23-åringen nedover resultatlistene, men igjen svarte han med godt spill over de neste hullene. Hovland kom seg til flere gode birdiemuligheter og var tilbake på par for dagen etter birdie på hull 8 og 10.

På vanskelige hull 11 kom dagens fjerde bogey etter at han misset en to meter lang putt for par. Hovland fikk spilt ytterligere to og et halvt hull før spillet ble stanset like før klokken 22, norsk tid, på grunn av et tordenvær som var på vei over banen.

Da spillet ble stanset hadde Hovland akkurat misset med innspillet på hull 14. Etter en pause på en drøy time kom han tilbake på banen og fikk reddet par på hullet og han fulgte opp med en birdie på hull 15. Med det nærmet Hovland seg topp ti og han hadde en ny god birdiemulighet på hull 16, men bommet putten fra tre-fire meter. Parputten på hull 17 fra snaut to meter gikk også hullkant ut, men Hovland sørget for at det ble en positiv avslutning på runden etter å ha senket en to meter lang putt for birdie på hull 18.

Viktor Hovland er den eneste nordmannen som har deltatt i The Masters, som er én av de fire majorturneringene for herrene i golfsporten og den mest eksklusive av de fire, med 88 deltagere i årets utgave.

Hovland deltok i turneringen for første gang i 2019, den gang som regjerende mester av den prestisjefylte amatørturneringen U.S. Amateur. Hovland endte på en delt 32. plass tilbake i 2019 og kan altså forbedre det med en god runde søndag. Nordmannens beste resultat i en majorturnering er en delt 12. plass fra U.S. Open i 2019.

Fakta Majorturneringene Det er fire majorturneringer på herresiden i golfsporten. Det er kun The Masters som spilles på samme bane hvert år. Slik spilles majorturneringene i år: The Masters: 8.–11. april på Augusta National. Hovlands beste plassering: Delt 32. plass.

PGA Championship: 20.–23. mai på Ocean Course, Kiawah Island. Hovlands beste plassering: Delt 33. plass.

U.S. Open: 17.–20. juni på Torrey Pines (South Course). Hovlands beste plassering: Delt 12. plass

The Open Championship: 15.–18. juli på Royal St. George’s. Hovland har ikke spilt turneringene tidligere. Les mer

PS! Den siste runden av The Masters sendes på Eurosport Norge fra klokken 20.00.

