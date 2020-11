Hat trick-Viktor senket Vålerenga

JORDAL AMFI (VG) (Vålerenga-Frisk Asker 2–5) Teknisk elegante Viktor Granholm (23) gjorde hat trick i løpet av 17 minutter og sørget for at regjerende norgesmester Frisk Asker ble det første bortelaget som har slått Vålerenga i Nye Jordal Amfi.

TRE SCORINGER: Frisk Askers Viktor Granholm avgjorde toppkampen mot Vålerenga ved å gjøre hat trick fra åttende til 26. spilleminutt. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Jeg har gjort det en gang før, mot Lillehammer i fjor eller forfjor, og det var moro å gjøre det igjen, svarer Viktor Granholm på spørsmål om han tidligere har scoret tre mål en toppseriekamp.

– Spisskompetansen min er skuddet. Jeg får bare bruke det så mye det er verdt, og jeg skyter mer nå enn jeg gjorde før, tilføyer Asker-lagets toppscorer.

Etter 11 kamper har han scoret åtte mål. Granholms tabelltoppende Frisk var for øvrig det siste bortelaget som vant i det gamle Jordal Amfi før det ble revet for snart fire år siden.

Utgangspunktet for en ny Frisk-seier var 50/50:

Vålerenga på tabelltoppen med åtte seirer etter ni kamper, Frisk åtte seirer etter 10. Vålerenga kom til den lille seriefinalen med 16 baklengsmål, Frisk med 18. Helt likt der også; Fjordkraft-ligaens to gjerrigste lag, med toppseriens kanskje beste keepere: Hjemmelagets Steffen Søberg (27), Frisk-veteran Nicklas Dahlberg (35).

Vålerenga måtte for øvrig klare seg uten sin toppscorer og beste målpoengjeger Sondre Olden (28). VM-løperens korttidskontrakt utløp i utgangspunktet for halvannen uke siden. Olden selv ønsker ikke å kommentere om den er fornyet eller ei, og Vålerenga-ledelsen har ikke besvart spørsmål i sakens anledning.

Hjemmelagets ballast fra sesongens første oppgjør for en måned siden var imidlertid god. Da vant Vålerenga 4–1 i Askerhallen.

Fakta Sparta vant lokalderbyet Sparta-Stjernen 5–2 Grüner-Manglerud Star 3–6 Vålerenga-Frisk Asker 2–5 Narvik-Stavanger Oilers (ikke ferdig, kampstart 19.30) 2–6 (Tirsdag: Storhamar-Lillehammer 4–3 etter spilleforlengelse) Les mer

– Vi spilte en veldig voksen kamp og fikk det som vi ville, sier Viktor Granholm etter kamp nummer to.

Frisk fikk best tenkelig start i form av Vålerenga-slurv foran eget mål - Endre Medby gjorde 1–0 kvikt fremspilt av Bobby MacIntyre - og et kjapt og godt skudd fra Viktor Granholm i overtallsspill seks mot fem som følge av en avventende utvisning mot hjemmelaget.

– Det var mye folk foran (Vålerengas mål). Det var et håndleddsskudd. Det lurer seg inn, sier Granholm om sitt første mål.

I forbindelse med det andre forklarer han at Vålerenga ble «dratt ut», det tredje «var et direkteskudd etter et bra power play».

– Vi var det beste laget, rett og slett. Det kan hende andre synes noe annet, men det synes i alle fall jeg, sier Viktor Granholm - som også er overrasket over «de» som før sesongen tippet Frisk «langt ned» på tabellen.

Vålerengas landslagsveteran Martin Røymark (33) er skjønt enig med Viktor Granholm.

– De ventet på at vi skulle gjøre feil, og vi gikk rett i baret. Vi slurvet med masse som vi har gjort bra hittil. Vi manglet litt energi nå, sier Røymark.

Han sier at han ikke var klar over at Granholm scoret tre, men er ikke overrasket når han får rede på det.

– Han har jo et bra skudd, og jeg er ikke overrasket - med tanke på at vi ga ham en lett jobb nå. De spilte oss ikke ut. Men 5–2 kan ikke kalles annet enn fortjent, sier Martin Røymark.

Røymarks mangeårige landslagskollega Anders Bastiansen (40) mener at hans 17 år yngre lagkamerat kunne ha scoret et par til, og ikke minst at han har «et fantastisk skudd».

– Det bruker han flittig, sier Frisk-kapteinen.

Colin Spaberg Olsen reduserte til 1–4 etter målgivende pasning fra Vålerengas nyervervede finske back, Tommi Taimi (30), tre minutter før siste hvile. Tre minutter før endelig hvile scoret han sitt andre i kampen - etter at Finland-back Jimi Kuronen hadde scoret sitt første Frisk-mål.

– Vi har vært flinke til å score til rette tidspunkter denne sesongen. Nå møttes to gode lag og da handler det ofte om avgjørende individuelle prestasjoner, slik som med Granholm nå, sier Anders Bastiansen.

