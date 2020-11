Brennhete Haaland scoret to for Dortmund - tangerte spisslegenden Ronaldo

(Club Brugge - Borussia Dortmund 0–3) Erling Braut Haaland (20) simpelthen elsker å spille Champions League-fotball. Onsdag kveld scoret den norske målmaskinen sitt 13. og 14. i turneringen.

Nå har han like mange mål i verdens gjeveste klubbturnering som for eksempel den brasilianske legenden Ronaldo, samt hans landsmann, kulthelten Adriano.

– Det var en bra kveld og tre viktige poeng, svarer Haaland på karakteristisk og knapt vis i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

Ingen har scoret så mange mål på så få kamper som det Haaland har gjort i Champions League. 14 scoringer på elleve kamper er fasit for nordmannen.

Nå har han scoret i samtlige kamper i 20/21-utgaven av turneringen:

Først i tapet mot Lazio, deretter i seieren mot Zenit - der han satte rekord - og onsdag mot Club Brugge. Han troner øverst på toppscorerlisten sammen med Liverpools Diogo Jota, Manchester Uniteds Marcus Rashford og Juventus’ Alvaro Morata.

Alle de har fire scoringer så langt.

SCORINGSREKKEN: Dette er Haalands imponerende målrekke i Champions League. Foto: Sofascore

– Vi kommer ikke til å bremse ham, ikke bekymre dere, sier Sebastian Kehl til Sky.

Han er tidligere Dortmund-kaptein og sitter nå i klubbledelsen.

Hvilt før storkamp

Men noe nytt Champions League-hat trick ble det ikke på nordmannen. Haaland ble byttet ut som tomålsscorer etter 85 minutter ettersom Borussia Dortmund allerede lørdag skal møte Bayern München.

Hansi Flick & co. fulgte nok med fra München - og fikk se en målkåt Erling Braut Haaland.

Thorgan Hazard scoret kampens første mål, og deretter handlet det nærmest utelukkende om Haaland.

Nordmannen scoret sitt første for kvelden etter en corner - og jublet som besatt for det - og han skulle få enda mer å knytte nevene for. Dortmund vartet opp med en oppvisning i timing og samhandling før hans andre scoring.

Mahmoud Dahoud spilte fri Thomas Meunier med en fantastisk stikker. Den belgiske høyrebacken stormet mot Simon Mignolet i Club Brugge-buret, men han valgte ikke å skyte. Han spilte heller på tvers til Haaland som hadde ingen problemer med å score sitt andre for kvelden.

Etter en tung start på livet i gruppe F troner Borussia Dortmund nå øverst i gruppen med seks poeng - og er ett poeng foran Lazio som bare klarte uavgjort borte mot Zenit tidligere onsdag.

– Vi visste at Brugge er et spillende lag, så vi ville presse høyt og vise at vi er et bedre lag. Det klarte vi, oppsummerer Haaland etter kampen.

– Det har gått bra mot belgiske lag, anerkjenner han, vel vitende om at han nå står med seks mål på tre kamper mot belgisk motstand (Genk og Club Brugge).

USTOPPELIG: Erling Braut Haaland var vond å møte for Club Brugge-forsvaret onsdag. De fikk ikke has på nordmannen som var en konstant trussel. Foto: BRUNO FAHY / Belga

Enorm spissduell

Hvor bra det går lørdag gjenstår å se. Serieleder Bayern München - som riktignok bare leder foran Dortmund på bedre målforskjell - tar turen til Signal Iduna Park. For om Haaland viste målform onsdag, gjorde Bayern det samme tirsdag.

Da høvlet de over RB Salzburg og vant 6–2 på østerriksk gress. Da scoret superspissen deres, Robert Lewandowski, i likhet med Haaland to mål.

Den kommende spissduellen mellom de to lørdag blir nok helt avgjørende.

PS! Haaland var ute med et trøblete kne da Dortmund forrige helg møtte Arminia Bielefeld, men var altså tilbake med et smell onsdag. Han er i Lars Lagerbäcks landslagstropp til Norges kamper mot Israel, Romania og Østerrike i november.