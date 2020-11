Brennhete Haaland scoret to for Dortmund

(Club Brugge - Borussia Dortmund 0–3) Erling Braut Haaland (20) simpelthen elsker å spille Champions League-fotball. Onsdag kveld scoret den norske målmaskinen sitt 13. og 14. i turneringen.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Men noe nytt Champions League-hat trick ble det ikke på nordmannen. Haaland ble byttet ut som tomålsscorer etter 85 minutter ettersom Borussia Dortmund allerede lørdag skal møte Bayern München.

Hansi Flick & co. fulgte nok med fra München - og fikk se en målkåt Erling Braut Haaland.

VG Live: Vi fulgte kampen her!

14 mål på elleve kamper

Thorgan Hazard scoret kampens første mål, og deretter handlet det nærmest utelukkende om Haaland.

Nordmannen scoret sitt første for kvelden etter en corner - og jublet som besatt for det - og han skulle få enda mer å knytte nevene for. Dortmund vartet opp med en oppvisning i timing og samhandling før hans andre scoring.

Mahmoud Dahoud spilte fri Thomas Meunier med en fantastisk stikker. Den belgiske høyrebacken stormet mot Simon Mignolet i Club Brugge-buret, men han valgte ikke å skyte. Han spilte heller på tvers til Haaland som hadde ingen problemer med å score sitt andre for kvelden.

Dermed scoret nordmannen sitt 14. mål på utrolige elleve Champions League-kamper. Nå har han like mange mål i verdens gjeveste klubbturnering som for eksempel den brasilianske legenden Ronaldo, samt hans landsmann, kulthelten Adriano.

USTOPPELIG: Erling Braut Haaland var vond å møte for Club Brugge-forsvaret onsdag. De fikk ikke has på nordmannen som var en konstant trussel. Foto: BRUNO FAHY / Belga

Gruppespill-ekspert

Ingen har scoret så mange mål på så få kamper som det Haaland har gjort i Champions League.

Nå har han scoret i samtlige kamper i 20/21-utgaven av turneringen:

Først i tapet mot Lazio, deretter i seieren mot Zenit og onsdag mot Club Brugge.

Etter en tung start på livet i gruppe F troner Borussia Dortmund nå øverst i gruppen med seks poeng - og er ett poeng foran Lazio som bare klarte uavgjort borte mot Zenit tidligere onsdag.

Transportetappe

Lucien Favre valgte å hvile flere av sine nøkkelspillere før den kommende storkampen mot Bayern München. Spillere som Marco Reus og Jadon Sancho startet oppgjøret på benken, men det var likefullt et slagkraftig Dortmund-lag som entret gressteppet i Belgia.

Borussia Dortmund var i fyr og flamme i 1. omgang, og at de ledet 3–0 til pause var slett ikke ufortjent. De kunne også notert seg for flere mål, og tidligere Sarpsborg-spiller Krepin Diatta og hans Brugge-kolleger hadde lite å by på.

Etter pause var det en Haaland på hat trick-jakt som entret gresset, men Dortmund tok det betydelig roligere etter hvilen. Den andre omgangen ble en transportetappe der de ikke skapte all verden av sjanser - og heller ikke ble satt på de helt store prøvene. Dermed endte det med en komfortabel 3–0-seier onsdag.

VG kommer tilbake med mer.

INNBITT: Erling Braut Haaland var virkelig på hugget mot Club Brugge. Foto: FRANCOIS LENOIR / X01164