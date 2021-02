Nytt Vipers-mareritt: – Spiller med håndbrekket på

(Vipers – Ferencváros 26–31) Henny Reistad måtte dra lasset nesten alene i et mareritt av et tap. Nå brenner det et blått lys for at Vipers skal kvalifisere seg direkte til kvartfinalen i Champions League.

DOBBELT-TAP: Henny Reistad og Vipers tapte igjen for Alicia Stolle og Ferencváros. Foto: Zsolt Szigetvary / MTI

For andre gang på tre dager ble Vipers soleklart slått av Ungarns nest beste lag. Ferencváros kommer rett fra et seksmålstap for norskdominerte Györ.

Kampen startet i akkurat samme spor som lørdagens tap. Ferencváros styrte det aller meste – Vipers hang etter i 30 minutter – og lå under 15–11 ved pause.

– De spiller med håndbrekket på, sier Viasat-kommentator Gunnar Pettersen.

Vipers slet akkurat like mye med Ferencváros-keeper Kinga Janurik som for to dager siden. Nora Mørk bommet på sine tre første forsøk og Kristiansand-klubben gikk i garderoben sammen med totalt 13 bomskudd.

– Nora er ikke giret på å gå mål, mener Pettersen om EM-helten som ikke scoret mål før kampen var avgjort.

– Hun føler helt sikkert at både hun og laget er i ferd med å bli ydmyket, sier herrelandslagets tidligere sjef.

Anikó Kovacsics traff mye bedre med sine åtte scoringer mot Vipers-keeper Katrine Lunde som var i trøbbel med åtte redninger mot Januriks 13 i Elek Gyula Arena.

TRØBBEL I UNGARN: Nora Mørk har blitt pakket inn og har slitt med uttellingen mot Noemi Pasztor og Ferencváros - seks mål på 13 forsøk i de to kampene. Foto: Zsolt Szigetvary / MTI

Problemene fortsatte etter pause. Reistad scoret to mål tidlig i omgangen. Men feilene var mange og forsvarsspillet elendig. Ferencváros gikk raskt opp i en syvmålsledelse.

– Altfor få av spillerne er på sitt beste nivå, mente Pettersen. Stort sett bare Reistad (6 mål), Hanna Yttereng (4 mål) og Jana Knedlíková (4 mål) kan få godkjent i angrep og forsvar.

Vipers var ikke i nærheten av poeng. Etter at Silje Waade ble korsbåndskadet i slutten av seieren over Metz i forrige uke, har det på ingen måter stemt for et lag som ikke har tapt før denne sesongen. Også trener Ole Gustav Gjekstad røk på en to minutters utvisning i frustrasjonen mot slutten.

Kristiansand-klubben fortsetter gruppespillet med nye oppgjør mot Rostov-Don (onsdag) og Krim (lørdag). Begge kampene spilles slovenske Ljubljana – 4,5 timers busstur fra Budapest. To lag går direkte til kvartfinalen, mens de fire neste går videre til playoff for å komme til kampene mellom de åtte siste lagene.

Vipers kommer til å mangle tre kamper når alt skal gjøres opp 14. februar. EHF har ennå ikke offentliggjort hvordan den endelige sluttabellen skal regnes ut.

Slik rangeres klubbene i snittpoeng: 1. Rostov-Don 1,50, 2. Metz og Vipers 1,33, 4. Ferencváros 1,23, 5. Bucuresti 1,18, 6. Esbjerg 0,67, 7. Krim 0,58, 8. Bietigheim 0,27.

