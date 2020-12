Lunde storspilte i sin landskamp nummer 300

KOLDING/OSLO (VG) (Romania - Norge 20–28) Katrine Lunde (40) spilte sin landskamp nummer 300, gjorde mesterskapscomeback etter skade og stengte buret da Norge slo Romania.

De norske håndballjentene sikret gruppeseier etter seier mot Romania og er klare for hovedrunden i EM - men de måtte slite mer enn de har gjort hittil i mesterskapet.

For etter å ha spilt festhåndball mot Tyskland, var ikke starten på den siste kampen i gruppespillet en like vakker affære.

Norge slet i angrep og sløste med sjansene. Men utover i andre omgang klarte Norge endelig å riste av seg de rumenske jentene - blant annet takket være en meget god Katrine Lunde i mål.

Og kampen var ekstra spesiell for henne.

Hun gjorde comeback i mesterskap for Norge. Hun mistet fjorårets VM grunnet en kneskade. Og kampen ble spesiell for henne - det var hennes landskamp nummer 300 for Norge. Bare Karoline Dyhre Breivang med sine 305 har flere. Med andre ord kan Lunde ta rekorden i år om Norge går hele veien.

Samtidig hadde hun i utgangspunktet meldt forfall til årets EM grunnet graviditet. Like før mesterskapet kom den triste nyheten om at Lunde hadde mistet det ufødte barnet, og hun meldte seg til tjeneste.

Lunde leverte på sitt vante nivå i jubileumskamp. Som så mange ganger ført leverte hun flere glimrende redninger - totalt ble det 17.

Med seieren i gruppa ligger Norge godt an til å nå en semifinale med full pott inn i hovedrunden.

