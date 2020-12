Heidi Løkes doble stjernesmell: – De er tøffe over hele linjen

KOLDING (VG) To ganger i løpet av 10 måneder brakk Heidi Løke nesen mot Danmark. Nå ber hun om mer tøft spill i EM-semifinalen.

MERKET AV DANMARK: Heidi Løke brakk nesen mot Danmark i fjorårets VM. Hun frykter ingen gjentagelse i EM-semifinalen. Foto: Vidar Ruud

– Det er alltid tøft å spille på linjen mot Danmark. Men jeg er for at det skal være lov å spille litt tøft. Så må den sterkeste vinne. Men det må selvsagt ikke bli stygt, understreker Heidi Løke foran sin 11 semifinale i internasjonale mesterskap – bare to av dem har endt med tap

Hun forventer at det blir barske tak mot spillere Kathrine Heindahl og Line Haugsted i det danske midtforsvaret. Det har 38-åringen på streken lite imot.

– Jeg synes ikke Danmark er stygge. De er tøffe over hele linjen. Så må vi være like tøffe tilbake, oppfordrer Vipers-spilleren.

Hun har vært dobbelt uheldig mot Danmark det siste året. Under fjorårets VM fikk hun en albue midt i fjeset. Da nesen ble operert sist sommer fant legen hele syv brudd i Løke nese.

– Neseveggen min var som et trekkspill, beskrev hun selv etter inngrepet.

1. oktober i år var uhellet igjen ute. Løke pådro seg et nytt nesebrudd i landskamp mot nettopp Danmark. Hun slo opp litt av operasjonen og skilleveggen i nesen ble slått ut av stilling. I tillegg hadde en bruskbit løsnet fra neseveggen.

– Det var en del, oppsummerte hun i VG og måtte ta fire ukers pause fra håndballen.

Ifølge Løke har hun fått beskjed fra øre-nese-hals-spesialist Håvar Løseth om at det ikke er noen fare å spille videre. Det vekker ingen følelser hos Løke at Danmark igjen er motstander i en kamp som er spådd å bli tøff

– Jeg tenker ikke i det hele tatt på det, forsikrer hun.

– Jeg fikk to smeller i nesen mot Ungarn tirsdag. Det gikk veldig fint. Jeg tåler å få noen trøkker.

Det rumenske dommerparet Cristina Nastase og Simona-Raluca Stancu er satt til å holde styr på Danmark-Norge fredag. Mens Viktoriia Alpaidze og Tatyana Berezkina fra Russland allerede har fått tildelt søndagens EM-finale i Herning.

Heidi Løke har bare spilt omtrent en tredjedel av tiden i de seks første EM-kampene.

– Jeg har ikke fått så mye spill, men vet at jeg er i veldig god form. Jeg skal gjøre mitt beste når jeg er på banen uansett om det blir 15 eller seks minutter. Slik er det å spille på landslaget. Slik har jeg alltid tenkt, sier hun

Heidi Løke har ikke truffet spesielt godt med skuddene i VM. Syv mål på 14 forsøk er under pari på de relativt klare sjansene strekspilleren har kommet til. Men hun skapte kaos i Ungarn-forsvaret tirsdag og skaffet i tillegg til to mål hele fire straffekast.

Løke har til nå skaffet 10 straffekast. Det er klart mest i det norske laget.

