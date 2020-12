Salah tok scoringsrekorden fra Steven Gerrard

(Midtjylland-Liverpool 1–1) Mohamed Salah scoret og passerte legenden Steven Gerrard. Med 22 scoringer er Salah Liverpools mestscorende i Champions League.

ROLIG FEIRING: Mohamed Salah scoret før det var gått et minutt mot Midtjylland. Her feirer han scoringen med Trent Alexander-Arnold. Foto: HENNING BAGGER / Ritzau Scanpix

På Herning Arena tok Salah klubbrekorden etter bare 55 sekunder. Mané følger fem scoringer bak med sine 17. Roberto Firmino er fjerdemann på listen med 15 mål i Champions League.

Salah har vært kjapp til å sette ballen i mål i Champions League før, i finalen mot Tottenham 1. juni 2019 scoret egypteren på straffe etter ett minutt og 48 sekunder. Men på Herning Arena var han dobbelt så rask. Det var et litt merkelig mål. Salah tar ballen. Er i fart fremover. Mister litt kontroll på ballen, men får den med seg likevel og løper den nærmest i mål i duell med Cools.

VANT I 2005: Liverpool og Steven Gerrard vant Champions League i 2005. Foto: PAUL ELLIS / AP

Liverpool startet kampen med bare tre av sine menn fra en normal startoppstilling. De var allerede gruppevinner etter 1–0 over Ajax i forrige gruppekamp. Midjylland hadde ett poeng. Så her var det bare ære igjen å spille for. Og det danske laget kjempet for æren.

Dryer blir tatt av Liverpools nye helt Kelleher, etter to gode kamper i Liverpool-målet i Alisson Beckers skadefravær. Det ble spekulert i offside. Men VAR sier at det ikke er offside. Dermed er det straffe. Men det sjekkes av VAR. Og etter 62 minutter svarerer danskene på straffe ved Alexander Scholz, han setter ballen greit i mål fra straffemerket. Kelleher er etter den, men sjanseløs.

Etter en litt passiv start ble det fart over Midtjylland. Og de var nær et seiersmål. Danskene hadde skudd i tverrligger og spilte seg til flere gode muligheter. Kaba var på ved mange anledninger, men det siste manglet.

Et selvmål reddet seieren før Liverpool mot Ajax i forrige Champions League-kamp:

Like etter pause får Midtjylland en kjempesjanse, etter frem og tilbake hvor Billy Koumetio først rydder unna, så setter Evander ballen i tverrliggeren.

Liverpool hadde ballen i mål i det 89. minutt ved Minamino etter at Mane serverte den i føttene hans med hodet. Men scoringen ble sjekket av VAR. Det viste seg å være hands.

Forrige sesong røk Liverpool mot Atletico Madrid i åttedelsfinalen etter ekstraomganger. I juni 2019 løftet de trofeet etter å ha slått Tottenham i finalen.

Atalanta gikk også videre fra denne gruppen, mens Ajax må spille Europa League.

