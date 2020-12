Nå vil Pellegrino cashe inn: – Økonomi er første prioritet

Dubai eller Kina kan bli neste stoppested for Amahl Pellegrino (30). Han har nemlig et løfte å holde.

GÅR FOR PENGENE: Amahl Pellegrino håper han kan utnytte sin eventyrlige form i Kristiansund til å sikre seg en gullkantet avtale i Østen. Foto: Geir Olsen / NTB

Karrieren i Kristiansund har vært en eneste stor opptur. Siden han kom fra Strømsgodset i august i fjor, har Pellegrino levert det trener Christian Michelsen kaller «ekstreme» tall.

38 kamper, 33 mål, ni målgivende pasninger. Ett målpoeng hvert 74. minutt.

– Pelle har hatt en sinnssyk periode, konstaterer Michelsen, som er forberedt på hyppige henvendelser om spilleren som har KBK-kontrakt ut 2021.

Ettersom han har passert 30 år, er ikke Pellegrino i samme båt som de fleste som slår igjennom i Eliteserien. For dem er Nederland, Belgia, Østerrike, Frankrike eller Italia sannsynlige destinasjoner.

For Pellegrino går det mot noe mer eksotisk.

– Jeg må tenke på fremtiden. Jeg har en familie som ikke har hatt alt i livet. Jeg har blitt pappa. Det finnes viktigere ting i livet enn at jeg skal tjene nesten det samme som her i Belgia eller Nederland, sier mannen som deler Eliteseriens toppscorertrone med Kasper Junker (25 mål).

Pellegrino har ikke behov for å legge skjul på motivet sitt:

– Økonomi er første prioritet. Jeg vet at det har vært mange spennende ting ute og tuslet. Vi får se hvor konkret det blir.

– Hvilke destinasjoner ser du for deg?

– Det må være et sted som er trygt, der jeg kan ta med meg familien min. Rammene må være trygge for at datteren min kan leve greit og ha det bra. Dubai, Kina, kanskje sånne ting, sier Pellegrino.

Agent Atta Aneke bekrefter at Kina, Dubai, Qatar og Saudi-Arabia er blant landene som er mest aktuelle for klienten, og at han vil tjene «mange, mange ganger så mye som i Norge». Aneke tror han vil være i stand til å få i land en avtale i januar.

– Men så er det jo sånn at hvis det kommer en klubb fra La Liga, så er det en barndomsdrøm, så det er ikke sånn at jeg drar til Kina for alt det er verdt, skyter Pellegrino inn.

– Rasisme er et problem i mange av de aktuelle landene når vi snakker om store kontrakter i Østen. Er det noe du har tenkt på?

– Jeg vet at det er flere land der som sliter med rasisme. Hvis jeg skulle oppleve noe der og ser noe, så kommer jeg til å åpne kjeften min der også. Hva skal de gjøre? Kaste meg ut av klubben? Da vet jeg at det ikke er noe for meg, sier Pellegrino, som denne høsten har fått ros for å være en frontfigur mot rasisme i Eliteserien.

Det er en grunn til for at Pellegrino satser på å tjene så mye penger som mulig før karrieren er over. Han har nemlig fra tidlig alder lovet sin mor å kjøpe et hus til henne.

– Det er en stor prioritering, sier 30-åringen.

– Hun sier nå at hun ikke er så fan av å bo i hus alene, så det kan fort bli en leilighet. Hun skal få det hun fortjener, sier Pellegrino, som tar seg tid til å reflektere over mulighetene som ligger foran ham – bare halvannet år etter at han nærmet seg slutten på 20-årene uten særlig lyse utsikter for karrieren:

– Jeg tenker at jeg får igjen for alt strevet jeg har gått gjennom. Alt ekstraarbeidet, all motgangen. At jeg ikke har gitt opp, stått i det. Det gikk ikke så bra som jeg håpet da jeg var yngre, men jeg har jobbet hardt.

