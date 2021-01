Ny smitterekord i Premier League

Det er oppdaget 40 nye tilfeller av coronaviruset gjennom Premier Leagues testregime. Tallet stammer fra forrige ukes prøver.

ØKENDE SMITTE: I julen var tallet 18 nye coronasmittende. Forrige ble 40 nye smittetilfeller oppdaget. Foto: Richard Sellers / PA Wire

Bare i dagene mellom 28. og 31. desember ble det levert 28 positive prøver. Det melder Premier League. Dette er første gangen spillere og støtteapparat blir testet to ganger i løpet av én uke.

Funnene fra forrige uke er rekordhøye. Mellom 21 og 27. desember ble det oppdaget 18 positive prøver, noe som var rekord på daværende tidspunkt. Den nye toppen tyder dermed på en stigende trend.

Det er ikke kjent hvilke spillere og medlemmer av støtteapparatene som har fått påvist coronasmitte denne gangen.

Everton-Manchester City, Tottenham-Fulham og Burnley-Fulham ble utsatt forrige uke. Det er ikke kjent om de nye positive prøvene vil få konsekvenser for kommende serierunde 12–16. januar.

Fakta Testing i Premier League Runde 1: 31 aug.-6 sep. - Tre positive

Runde 2: 7-13 sep. - Fire positive

Runde 3: 14-20 sep. - Tre positive

Runde 4: 21-27 sep. - Ti positive

Runde 5: 28 sep.-4 okt. - Ni positive

Runde 6: 5-11 okt. - Fem positive

Runde 7: 12-18 okt. - Åtte positive

Runde 8: 19-25 okt. - To positive

Runde 9: 26 okt-1 nov. - Fire positive

Runde 10: 2-8 nov. - Fire positive

Runde 11: 9-15 nov. − 16 positive

Runde 12: 16-22 nov. - Åtte positive

Runde 13: 23-29 nov. - Ti positive

Runde 14: 30 nov-6 des. - 14 positive

Runde 15: 7-13 des. - Seks positive

Runde 16: 14-20 des. - Syv positive

Runde 17: 21-27 des. - 18 positive

Runde 18: 28 des.-3. jan. – 40 positive Kilde: Premier League Les mer

I kjølvannet av den eskalerende smitten de siste ukene, har det blitt diskutert om Premier League bør pauses midlertidig for å få kontroll over situasjonen. Ligaen har derimot gått ut og avvist denne muligheten. De har tiltro til eget smittevernregime og har understreket at de har myndighetenes støtte når de lar fotballen rulle.

Smitten er stigende i Storbritannia. Det viser VGs oversikt. Bare i går testet over 58 000 mennesker positivt for corona, noe som sammenfaller med trenden for de 14 siste dagene.

Flere Premier League-spillere har fått kritikk for brudd på ligaens retningslinjer. I Manchester holdt Benjamin Mendy en nyttårsfest, mens Tottenham-spillerne Erik Lamela, Giovani Lo Celco og Sergio Regullion, samt West Hams Manuel Lanzini fikk kritikk for det samme. Spillerne har siden beklaget festene, og vil ikke bli straffet av Det engelske fotballforbundet.