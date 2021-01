Røthe rett inn på VM-laget: – Dette begynner å smake av fugl

Med en kruttsterk sluttspurt gikk Sjur Røthe (32) seg rett inn på 15-kilometerlaget til VM i Oberstdorf etter lørdagens Lygna-seier.

Martin Johnsrud Sundby er klar som tittelforsvarer og stiller om han selv vil. Sundby meldte forfall til lørdagens renn.

Mye skal skje om ikke landslagstrener Eirik Myhr Nossum plukker ut nettopp de nevnte når det drar seg til.

Sjur Røthe kunne juble for seier på 15 kilometer fri teknikk under norgescupen på Lygna lørdag. Foto: Terje Pedersen / NTB.

– Dette var solid og kjekt, og dette betyr vel at jeg er klar for 15-kilometeren i VM, håper jeg. Det er litt kult å vinne skirenn igjen. Det er ikke så ofte at jeg gjør det. Det setter jeg høyt, sier Røthe til NTB.

32-åringen fra Voss var høyaktuell for distansen før norgescupløpet på Lygna også, og etter den seige sluttspurten i kamp med Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger er saken mer eller mindre klar.

Røthe går distansen i VM sammen med nevnte Holund og Krüger og lørdagens fjerdemann, Harald Østberg Amundsen.

Flere distanser

Sjur Røthe er aktuell de flere distanser i mesterskapet. Han er allerede klar som tittelforsvarer i skiathlon (tremil fellesstart med skibytte), og han kan også gå stafett og femmil.

– Jeg tenker i hvert fall 15 kilometer og tremil, og så får vi se på resten etter hvert.

Røthe har tilbrakt de fire siste ukene på Sjusjøen. Der har han ledet opp til det som kommer de neste ukene.

– Jeg har bare trent, spist og slappet av.

Veteranen kom litt på skakke inn i sesongen etter mye sykdomstrøbbel både i sommer og høst.

– Jeg hanglet inn i sesongen i år som i fjor, men nå har jeg tatt igjen treningen og har trent normalt bra. Det har blitt mer trening enn normalt, og jeg har trent såpass at jeg skal ha litt å slippe opp med utover sesongen. Dette begynner å smake av fugl.

Hard motstand

Slik Røthe fremstår i øyeblikket er han en glovarm medaljemann i Oberstdorf i månedsskiftet februar/mars.

– Jeg håper at jeg skal være med å kjempe om medaljer når vi kommer til Oberstdorf. Et løp som i dag er ikke langt unna, men jeg må nok stramme skruen litt til.

– Usikkerhetsmomentet er Aleksandr Bolsjunov?

– Ja. Han blir hard å hamle opp med slik han har gått til nå, jeg håper og tror at jeg skal ha en bra sjanse. Men slik han har gått til nå i år, er jeg ikke god nok til å slå ham.

Lørdag er det tremil klassisk fellesstart på programmet på Lygna.