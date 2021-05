Ødegaard etter utsatt eliteseriepremiere: – Veldig kjedelig

Eliteseriepremieren mellom Odd og Sandefjord er utsatt på ubestemt tid etter at en av skienslaget spillere har fått påvist covid-19.

I KARANTENE: En av Odd-trener Jan Frode Nornes’ spillere har testet positivt for corona. Foto: Christoffer Andersen

Sportssjef i Odd Tore Andersen forteller at den aktuelle spilleren kjente på symptomer lørdag formiddag og så ble testet. Han skal etter forholdene ha det bra. Nå er både troppen og støtteapparatet satt i karantene, og skal etter planen bli testet søndag.

– Det er veldig kjedelig at vi skulle oppleve det her, men nå har det skjedd. Vi får bare innrette oss de reglene som er, og da er troppen og støtteapparatet satt i karantene, sier Andersen til VG.

Han forteller at laget i utgangspunktet var i rute for seriestart og hadde gledet seg til å komme i gang mot Sandefjord allerede i morgen, søndag.

Andersen forteller at de har pratet med Norges Fotballforbund, og de har blitt enig om å utsette praten om ny dato til tidlig neste uke.

– Nå må vi gjøre det beste ut av det. Vi får håpe det ikke har kommet mer smitte inn i klubben.

Skien ble sammen med Bamble og Porsgrunn satt under tiltaksnivå B grunnet stigende smittetrykk i regionen den siste tiden. Telemarksavisa meldte like før Odds pressemelding at kampen mellom Odd og Sandefjord av den årsak skulle spilles uten tilskuere. Nå blir det ikke kamp i det hele tatt.

MÅ VENTE: Hans Erik Ødegaard får ikke ledet Sandefjord i kamp søndag kveld. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB

Ødegaard må gjøre endringer

Hans Erik Ødegaard skulle ha ledet sin første eliteseriekamp som Sandefjord-trener søndag kveld. Han forteller følgende til VG etter nyheten om at matchen er utsatt:

– Hva skal man si? Det er veldig kjedelig på alle måter, men det er sånn det er, dessverre. Vi finner ikke noen annen motstander på så kort varsel. Vi har mistet mye i denne oppkjøringen her. Nå mister vi kampen også. Det er veldig kjedelig. Alle gledet seg og så frem til seriestarten, sier Ødegaard til VG.

Han beskriver sesongoppkjøringen som veldig krevende. Sandefjord har vært gjennom en periode på flere uker hvor de ikke kunne trene som normalt, på grunn av nedstengningen på det sentrale Østlandet.

– Sesongoppkjøringen har vært utrolig spesiell. Vi begynte sent og fikk et avbrudd midt i der som gjorde at vi ikke kunne trene. Vi hadde planlagt 10 seriekamper, men vi har bare spilt fire. Nå blir det heller ikke kamp i morgen.

– Tragikomisk

Sandefjords daglige leder Espen Bugge Pettersen hadde selv akkurat fått beskjeden da han pratet med VG.

– Det er litt tragikomisk, dessverre. Men sånn er det. Vi får ikke gjort noe med det. Inngangen gjennom vinteren har vært spesiell og utfordrende. Særlig for oss som har vært nedstengt en stund. Så ble det alle mann til pumpene de siste ukene, så får vi ikke gjennomført likevel. Det er jo kjedelig, sier Pettersen til VG.

Han forteller at de, i denne tiden, har vært obs på at noe slikt kunne skje, og påpeker at de også må være forberedt på lignende fremover. Han mener at smitteveien inn i klubbene ikke er vanntette til tross for det han beskriver som «veldig gode protokoller».

SKUFFET: Espen Bugge Petterssen syns det er kjedelig at sesongstarten utsettes. Foto: Thomas Andreassen, VG

Til tross for den nedslående beskjeden, drar han også litt på smilebåndet. At Tore Andersen ringer ham for denne beskjeden har nemlig skjedd tidligere.

– De to siste telefonene fra sportssjefen i Odd har inneholdt samme innhold. Man vet ikke om man skal le eller grine, ler Bugge Pettersen.

Han tenker da på høsten i fjor hvor det ble smitte i Odd-leiren og kampen mot Sandefjord måtte utsettes.

Sandefjord skal nå spille en internkamp søndag som en «ny» generalprøve, før de nå skal åpne sesongen mot Mjøndalen 16. mai.

Fakta Slik spilles de tre første rundene i Eliteserien Runde 1 - 9. mai: Bodø/Glimt - Tromsø

Molde - Kristiansund

Viking - Brann

Vålerenga - Rosenborg

Odd - Sandefjord (UTSATT) Runde 2 - 12–13. mai: Kristiansund - Bodø/Glimt

Brann - Vålerenga

Tromsø - Molde

Rosenborg - Viking Runde 3 - 16. mai: Sarpsborg - Haugesund

Vålerenga - Kristiansund

Viking - Tromsø

Bodø/Glimt - Rosenborg

Sandefjord - Mjøndalen

Strømsgodset - Lillestrøm

Molde - Brann

Stabæk - Odd (STÅR I FARE FOR Å BLI UTSATT) Les mer

NFF varslet raskt

Nils Fisketjønn er konkurransedirektør i Norges Fotballforbund. Han forteller at forbundet først og fremst tenker på spilleren som har testet positivt.

– Vi håper det går bra med gutten, at han ikke er alvorlig syk. Det er kjedelig at dette skjer, men vi er ikke uforberedt. Det er ikke direkte uventet at noe sånt som dette oppstår. Når det gjelder omberamming av kampen, får vi komme tilbake til det, sier Fisketjønn til VG.

– Hvordan blir Odd og kampprogrammet påvirket av dette?

– Jeg forsto det sånn at det er 10 dagers karantene på Odd, men det er det kommunelegen som avgjør. Nå var det viktig å få utsatt denne kampen. Vi har varslingsrutiner på dette, og de fungerer.

