Dønnum til Fagermo: – Hold kjeften din!

VALLE (VG) (Vålerenga – Kristiansund 1–2) Det ble hett mellom Vålerenga-stjernen Aron Dønnum og trener Dag-Eilev Fagermo under sesongens første tap i Eliteserien.

Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

På grunn av de tomme tribunene var det ikke vanskelig å høre den heftige ordvekslingen mellom de to profilene da det dro seg mot kampslutt i tapet mot KBK.

Etter et mislykket Vålerenga-angrep skrek Fagermo:

– Fy faen. Det er så dritmye balltap at det er helt jævlig!

Noen sekunder senere smalt det fra Dønnum i retning sjefen:

– Du er med på å ødelegge den jævla kampen her, så hold kjeften din!

– Det kan godt hende, men det er engasjement. Det gjør meg ingenting. Vi vil det beste for laget begge to, svarer Fagermo på VGs spørsmål om Dønnums «hold kjeft»-melding.

– Det er takhøyde for det?

– Ja, Aron står på. Han er ingen lathans. Han er virkelig en som blør for Vålerenga.

– Hva legger du i «helt jævlig» mange balltap?

– Trenger jeg å forklare det? Vi greide ikke å bryte ned Kristiansund. Vi roter bort ballen rundt 16-meteren for ofte. Vi må ha mer is i magen og mer smarte løsninger, sier Fagermo.

Aron Dønnum sier selv at han «husker ikke helt» hva han sa til Fagermo, men bekrefter at det kom noen gloser i kampens hete.

– Når vi er et så godt lag og det ikke går så godt som vi vil, så blir det frustrasjon fra forskjellige kanter. I ren refleks snur jeg meg og sier noe. Budskapet mitt var at vi skulle roe oss ned, for det hjelper ikke å skrike på hverandre hver gang vi har ballen, sier Dønnum til VG.

Saken oppdateres!

Publisert Publisert: 16. mai 2021 18:06