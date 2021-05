Sterk Ruud-seier – slo nummer 20 i verden

(Auger-Aliassime – Ruud 1–6, 3–6) Casper Ruud (22) imponerte med å slå Felix Auger-Aliassime (20) enkelt i første runde i ATP 1000 turneringen i Madrid.

– Det var et veldig bra første sett og en veldig bra match generelt sett. Jeg er veldig fornøyd med at det ble to sett i dag, sier Ruud til Eurosport.

Auger-Aliassime er nummer 20 på verdensrankingen. Ruud er selv nummer 22, noe som er hans bestenotering og det beste for en norsk tennisspiller noen gang.

– Det var veldig bra match av Casper. Kjempegøy. Jeg er veldig fornøyd. Det var nesten feilfritt, og en komfortabel seier mot en veldig god motstander, sier far og trener Christian Ruud til VG.

I første runde av ATP 1000-turneringen i den spanske hovedstaden kom Ruud strålende i gang. I åpningssettet var han i egen klasse og vant 6–1 mot Felix Auger-Aliassime fra Canada. Ruud fulgte opp med å vinne andre sett 6–4. Særlig servene satt svært godt.

– Jeg servet ekstremt bra i dag. Jeg visste det var viktig i dag, sier Ruud.

– Det er terningkast seks. Det er godt gjennomført. Rett og slett en strålende tenniskamp, sier Eurosport-kommentator Ola Bentzen.

Ruud møter Yoshihito Nishioka eller Filip Krajinovic i andre runde onsdag. Slik tablået ser ut vil trolig verdensfemmeren Stefanos Tsitsipas vente i tredje runde om Ruud spiller seg dit.

I helgen tapte Ruud semifinalen i BMW Open i München. Ruud imponerte i april med semifinale i Monte Carlo. Han slo der Fabio Fognini (nummer 28 på rankingen), Pablo Carreño Busta (nummer 12 på rankingen) og Diego Schwartzman (nummer 9 på rankingen).

Ruud store mål denne sesongen er French Open i Paris som starter 23. mai.

