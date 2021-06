Paul Pogba ler av rapporter om bråk i Frankrike-leiren

Det har vært meldinger om uro i den franske landslagstroppen, men det avviser en smilende Paul Pogba.

– For å være ærlig, jeg er på innsiden, og det er ingenting. Det har alltid vært god stemning i laget. For å gå rett på sak, det er ingen problemer mellom Giroud og Mbappe. I det minste har det ikke skjedd noe foran meg, sier en smilende Paul Pogba på en pressekonferanse.

Manchester United-stjernen ble spurt om det angivelige bråket mellom Kylian Mbappé og Olivier Giroud.

– Ringe politiet?

Rapportene kom i kjølvannet av Frankrikes generalprøve mot Bulgaria tidligere denne uken. Giroud startet kampen på benken, men kom inn på stillingen 1–0, og noterte seg for to scoringer. Ved flere anledninger viste han med kroppsspråket at han var irritert på spissmakker Kylian Mbappé, og etter kampen mente han at laget burde hatt bedre samspill i angrep.

Det skal ha fått Mbappé til å se rødt. PSG-stjernen skal ifølge den franske avisen L’Équipe ha følt seg «angrepet» av Giroud, og han skal angivelig ha blitt så sint at han ville holde en pressekonferanse for å lufte sine frustrasjoner.

– Kanskje vi skal ringe politiet?, spøkte Pogba på pressekonferansen, før han gjentok at det ikke er noen problemer mellom de to angrepsspillerne Kylian Mbappé og Olivier Giroud.

– Kanskje det som ble sagt har blitt tolket feil. Uansett har jeg ikke sett noe, og vi merker ingen spenninger innad i laget.

Franske favoritter

Også landslagssjef Didier Deschamps, som ledet Frankrike til gull i VM for tre år siden, forsøkte å roe ned situasjonen etter kampen.

– Hvis du mottar ballen hver gang du roper på den, er det alltid det samme. Angriperen sier «Jeg tar løpene, men det er opp til midtbanen». Midtbanespillerne skylder på angriperne. Noen ganger er det fordi pasningen ikke kommer, noen ganger er det på grunn av bevegelsen. Men dette er ingen stigmatisering av Kylian eller noen andre, sa Deschamps, som har vunnet VM som både spiller og trener.

PÅ TRENING SAMMEN: Kylian Mbappé (t.v.) og Olivier Giroud avbildet på treningsfeltet sammen torsdag. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Han vant også EM som spiller med Frankrike i 2000, og skal nå prøve å gjenta bedriften som manager. Frankrike går inn i EM som favoritter til å vinne, men det er ikke bare fryd og gammen hos «Les Bleus».

Tankene går fort tilbake til VM i Sør-Afrika for elleve år siden, i 2010. Da var mesterskapet preget av fransk bråk og uro, og et stjernespekket fransk landslag reiste slukkøret hjem etter gruppespillet.

En fransk exit i gruppespillet er ikke helt utenkelig denne gangen heller: Frankrike er i «dødens gruppe», sammen med Tyskland, Ungarn og regjerende europamester Portugal, som slo nettopp Frankrike i EM-finalen i 2016.

– Som jeg alltid har sagt, vi er vår egen største rival. Vi vet vi er i den såkalte «dødens gruppe», men målet vårt er å vinne EM, og da må vi uansett møte lag osm Tyskland og Portugal, sier Pogba.

Frankrike spiller sin første EM-kamp tirsdag kveld. Da møter de Tyskland.

