Kilde virket misfornøyd. Så kunne han juble for gjev seier.

Aleksander Aamodt Kilde var knallsterk i super-G-konkurransen i Saalbach-Hinterglemm.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Aleksander Aamodt Kilde hadde en fin dag i Østerrike. Foto: Giovanni Auletta / AP

Aleksander Aamodt Kilde tok sin første verdenscupseier for sesongen, da han gikk til topps i fredagens super-G.

Da nordmannen passerte målstreken, jublet han ikke noe spesielt, men tallene han så på måltavlen var grønne. Han var 15 hundredeler foran sveitseren Mauro Caviezel.

Det betydde ledelse, på tross av et rufsete løp. Feilene i løypen kunne kanskje forklare Kildes manglende jubel. Han virket nesten oppgitt over egen kjøring.

– Hva skal vi si om det her? Det er nydelig at han kjører inn i front, men her var det både en, to og tre tunge svinger, sa NRKs kommentator Thomas Lerdahl om Kildes løp.

Etterlengtet seier

Men rufseløp til tross: Kilde hadde hatt enorm hastighet. Dermed ledet han, men ville det holde? Han satt i lederstolen, men TV-bildene tydet ikke akkurat på at 27-åringen var sikker på seier.

Blant de gjenstående konkurrentene var Thomas Dressen, som vant torsdagens utfor. Kunne han straffe Kilde for feilene i løypen?

Svaret var nei. Dressen hadde høy fart og kom stadig nærmere, men kjørte til slutt inn som nummer tre. Da kunne nok Kilde kjenne lukten av en seier som nærmet seg.

På toppen var det ikke igjen noen løpere som kunne ta nordmannens tid. Dermed ble det endelig seier for Kilde. Han hadde fra før fire annenplasser denne vinteren.

Dagens seier er hans fjerde i verdenscupkarrieren. Den forrige kom i desember 2018.

Leder kampen om verdenscupkula

Triumfen kan fort bli svært viktig for Kilde i verdenscupsammendraget.

De 100 poengene den gir, betyr at han leder totalcupen. Han er 79 poeng foran Henrik Kristoffersen. Teknikeren kjørte naturlig nok ikke fredagens konkurranse og mistet dermed ledertrøyen.

I tillegg leder Kilde super-G-cupen.

Kjetil Jansrud endte på niendeplass i fredagens renn.