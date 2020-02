Solskjærs menn ble rystet i Europa. Så slo de tilbake.

Manchester United hang en stund i tauene, men kontrollerte til slutt inn et greit borteresultat i Europa League.

Ole Gunnar Solskjær under torsdagens kamp i Europa League- Foto: FRANCOIS LENOIR, REUTERS / NTB SCANPIX

Brugge - Manchester United 1–1

Med uavgjort i Belgia har United skjebnen i egne hender. Ole Gunnar Solskjærs menn er klare favoritter til å fullføre jobben på Old Trafford og ta seg til åttendedelsfinale i den nest gjeveste europacupen. Returmøtet spilles allerede førstkommende torsdag.

Europa League er viktig for Solskjær. En finaleseier her vil gi United en alternativ vei tilbake til lukrative Champions League. Den kan være fin å ha i bakhånd i tilfelle de rødkledde ikke kvalifiserer seg via hjemlig seriespill.

Det var ut av ingenting at Anthony Martial ordnet 1–1 etter 36 minutter. Nådeløst utnyttet franskmannen en kjempefeil etter et Brugge-innkast.

Brandon Mechele var i ferd med å motta ballen, men Martial kom ham i forkjøpet og fikk klar bane på en kontring. Alene med hjemmelagets keeper Simon Mignolet scoret han sikkert.

Målet vekket et slapt Manchester United-lag, som kom til kampen med seks endringer fra startoppstillingen i mandagens 2–0-seier borte mot Chelsea. Like før pause var Martial kun en ball i stolpen unna å bli tomålsscorer.

Manchester United-spillerne jubler etter Anthony Martials utligningsmål i Brugge. Foto: FRANCOIS LENOIR, REUTERS / NTB SCANPIX

Keeper med målgivende

I regnværet fikk gjestene fra Manchester en svært rufsete start. Solskjærs utvalgte slet spesielt med å håndtere Emmanuel Dennis, som i første omgang viste hvorfor han også var en håndfull for Real Madrid i høstens gruppespill i Champions League.

Etter et kvarter kunne spissen vippe et utspark fra egen keeper over en utrusende Sergio Romero. Situasjonen oppsto da bortelaget var uoppmerksom etter et hjørnespark, og det utnyttet Mignolet til fulle. Den tidligere Liverpool-målvakten knallet ballen rett i bakrom, og fra 20 meter sendte Dennis en lobb i det åpne United-buret.

Scoringen ble starten på en periode der Manchester United virkelig fikk kjørt seg. TV-kameraene fanget opp en betenkt Solskjær på sidelinjen. Gang på gang ga Dennis stoppertrioen Harry Maguire, Victor Lindelöf og Luke Shaw trøbbel.

Solskjær fikk en del å tenke på i førsteomgangen mot Brugge. Foto: Francisco Seco, AP / NTB scanpix

Straffe?

Allerede før 1–0-scoringen så Solskjær faresignaler. Kampen var ikke engang tre minutter gammel da Brugge fikk den første av det som skulle bli en rekke farlige situasjoner. Etter et kjapt innkast skar Dennis innover fra høyre, vendte bort United-kaptein Maguire og sendte ballen inn foran et åpent mål. Nemanja Matic fikk til slutt klarert unna via en motspiller.

Samtidig slapp Manchester United unna det som luktet et klart straffespark til hjemmelaget. TV-bildene viste at Dennis ble felt av Romero idet spissen spilte ballen videre. United-målvakten satte en fot i skinnleggen, men det kom ingen reaksjoner fra kampleder eller videorommet.

– Det skulle absolutt vært et straffespark. Romero er ute, timer feil og setter knottene i Dennis. Jeg skjønner ingenting av at det ikke blir tatt av videodømming, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller i pausesendingen.

Det var lite som skjedde i annen omgang. United presset på for seier i sluttminuttene, men slitne verter holdt unna. Brugges største sjanse etter pause kom da Odilon Kossounou var fri på vei mot mål. Dessverre for hjemmelaget klarte han ikke å avslutte skikkelig.

Manchester United har et tettpakket program i ukene som kommer. I løpet av en neste måneden skal klubben spille syv kamper, og det kan bli ytterligere to oppgjør til om det blir avansement i Europa League.

Søndag tar United imot nedrykkstruede Watford på eget gress.