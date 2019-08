Golfkometen Viktor Hovland er i føringen etter sin runde på dag én i kvalifiseringsturneringen til PGA-touren.

Det var debuten på Korn Ferry Tour, men Hovland viste ingen tegn til nerver. Han var ganske fornøyd selv, og bemerker overfor PGATour.com at banen kan være vanskelig. Hovland åpnet på par de tre første hullene i Ohio.

Det løsnet på fjerde hull.

–Jeg fikk endelig noen gode treff og til slutt en birdie på nummer 4 og en fin putt på nummer 5, for liksom å få en kickstart, sier han.

Etter birdies på hull 4, 5 og 7 lå han fint an med tre under par.

Eagle og bogey

Dagens høydepunkt for 21-åringen kom imidlertid da han vartet opp med en lang putt som resulterte i en flott eagle på hull 12. Kun én gang endte Hovland over par. Det skjedde på det 14. hullet da han måtte ta til takke med en bogey. Deretter fulgte ham opp med par og tre birdier på rad.

– Jeg hadde tre skikkelig fine putter til slutt, og forhåpentligvis vil det fortsette resten av uken, sier Hovland.

Resultatene gjør at Hovland helt i tet etter førsterunden. Kun australske Cameron Percy hadde en runde som Hovlands torsdag. På tredjeplass ligger USAs Doug Ghim, som avsluttet seks under par.

Ventura henger med

Også Kristoffer Ventura er i aksjon i Ohio. Etter å ha ligget to under par, sørget tre strake bogeyer for at 24-åringen plutselig var ett over par.

Ventura klarte derimot å berge seg delvis inn med to birdier på de tre siste hullene. Det gjør at han ligger ett under par etter sin første runde. Med det ligger han på en delt 31.-plass etter første dag, men det er kun ett slag bak de tolv som deler 19.-plassen så langt.

Hovland kjemper for øyeblikket om et fast plass på neste sesongs PGA-tour. For å klare det må 21-åringen bli blant de 25 beste sammenlagt i denne og de to neste kvalifiseringsturneringene.

Ventura er på forhånd sikret plass på PGA-touren neste sesong.

Kvalifiseringsturneringen avsluttes søndag.

