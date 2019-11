Rekord-Haaland fortsatte målshowet i Champions League: – Jeg lever drømmen

Brennhete Erling Braut Haaland (19) scoret sitt syvende mål på fire kamper i Champions League borte mot Napoli.

Erling Braut Haaland var iskald fra straffemerket mot Napoli for andre gang. CIRO DE LUCA / Reuters

Napoli – Red Bull Salzburg 1–1.

Det store spørsmålet før tirsdagens runde i Champions League var: Kunne Erling Braut Haaland fortsette sin scoringsform i turneringen?

Svar fikk man allerede etter elleve minutter på Stadio San Paolo i Napoli.

Da hadde Kalidou Koulibaly på ulovlig vis stanset Hwang Hee-chan innenfor Napolis sekstenmeter. Raskt plukket Haaland opp ballen, som for å signalisere til lagkameratene at «denne tar jeg».

Ett skritt. To skritt. Tre skritt. Stoppe opp. Pang.

– Det er sånn som jeg gjorde det i Molde. Jeg bare tar det videre til en større arena. Det gikk fint det, sa Haaland til Viasat etter kampen.

På lekkert vis sendte 19-åringen Napoli-målvakt Alex Meret til venstre og ballen iskaldt til høyre inn i nettet.

– Du så hvor tidlig han gikk, så da var det bare å sette den motsatt. Så enkelt var det, forklarte han.

– Han er et målmonster uten like. Det er helt utrolig. Den straffen han setter er så breial og fin. Han er helt suveren, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller.

Haaland gratuleres av lagkameratene etter sin syvende scoring på fire kamper i Champions League. CIRO DE LUCA / Reuters

Rekord på rekord

Haalands syvende mål på fire kamper gjorde at statistikkjegere og journalister nok en gang måtte dykke ned dypt ned i Champions League-historikken for å forsøke å finne noe som er sammenlignbart med prestasjonen til målmaskinen fra Jæren.

Den viser at Haaland nå har brutt flere nye barrierer:

Haalands syv scoringer på fire kamper er to flere enn noen annen spiller har klart på like mange kamper.

Haaland har nå gått forbi Real Madrid-legenden Raul og PSGs Kylian Mbappé på listen over tenåringer med flest scoringer i en og samme Champions League-sesong.

Haaland er den fjerde spilleren i historien med scoring i de fire første opptredenene i turneringen. De andre er: Zé Carlos (FC Porto, 1992/93), Alessandro Del Piero (Juventus, 1995) og Diego Costa (Atlético Madrid, 2013/14).

– Jeg lever drømmen, så det gjelder å kose seg, sa Haaland om rekordene og hvordan han holder seg så rolig.

Lagerbäck mener han er mer enn bare mål

Tidligere tirsdag ble naturlig nok Haaland tatt ut i den norske troppen som skal møte Færøyene og Malta i de to siste kampene av EM-kvalifiseringen.

På pressekonferansen fikk landslagssjef Lars Lagerbäck spørsmål om hva han syntes om prestasjonene denne høsten.

– Det går ikke an å si noe annet enn «bra». Det har bare braket løs, sa han på sedvanlig rolig vis.

Landslagssjefen var også opptatt av at Haaland ikke kun bidrar med mål på lagene han spiller på.

– Det er en fantastisk rekke med mål han har og samtidig er han bra i spillet, fortsatte han.

I landskampene mot Færøyene og Malta i midten av november får Haaland muligheten til å score sitt første mål på A-landslaget. Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Offside?

Selv om Haaland fortsetter å bøtte inn mål for Salzburg, så fortsetter også laget å lekke som en sil bakover i Champions League.

Like før pause utlignet Napoli ved Hirving Lozano. Men det store spørsmålet var om han sto i offside da han mottok ballen.

– Ja, mente Viasat-ekspert Lars Tjernås.

– Nei, mente dommerne i VAR-rommet.

Ut ifra bildene kunne det se ut som om Tjernås hadde rett, men likevel ble scoringen godkjent til Salzburgs store frustrasjon.

Et uavgjortresultat betyr at Salzburg har en formidabel oppgave foran seg de to neste kampene mot Liverpool og Genk for å ta igjen forspranget til Napoli og Liverpool på henholdsvis fire og fem poeng.

– Vi får bare ta kamp for kamp. Det blir i hvert fall en voldsom kamp mot «Sandy» (Sander Berge, journ.anm.) i Genk nå. Så tror jeg vi får en veldig god kamp mot Liverpool.

Blir det en tredjeplass i gruppen, blir det likevel mer fotball ute i Europa på Haaland og Salzburg: Da går de inn i sluttspillet av Europaligaen.

