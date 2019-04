Som ung dommer opplevde Marte Sørø kraftig hets. Hun blir trist av å høre om ishockeydommeren som trakk seg fra finalekampen.

Som ung dommer opplevde tidligere toppdommer Marte Sørø kraftig hets på fotballbanen. Hun blir trist av å høre om hockeydommeren som ble utsatt for hets etter kampen mellom Storhamar og Frisk Asker. Bare timer før den avgjørende kampen valgte han å trekke seg fra å dømme videre i finalespillet.

– Det er kjempetrist. Jeg kjenner ikke saken annet enn gjennom media, men det gjør vondt å høre at en dommer trekker seg på grunn av hets, sier Sørø.

Hetsen kom etter at dommeren valgte å annullere et avgjørende mål for Storhamar i den femte kampen i finalen. I ettertid har ishockeypresident Tage Pettersen reagert på flere uttalelser i media med karakteristikk av dommerne.

Følte seg fysisk truet

Sørø ga seg som toppdommer i norsk fotball etter forrige sesong, men jobber fortsatt som dommerveileder i Toppserien. Da hun var ung dommer opplevde hun flere episoder med hets, både fra spillere og tilskuere. Den verste episoden opplevde hun da hun dømte en gutter 16-kamp i 2005.

– I utgangspunktet har jeg vært ganske heldig, men jeg har hatt noen episoder. Et av lagene var uenige i min avgjørelse, og jeg følte meg truet både fysisk og ble kalt både «hore» og «fitte». Det aller verste er når du står der helt alene og føler deg fysisk truet. Det er ikke en god følelse, sier Sørø.

Hun sier at hun i etterkant av episoden ringte til fotballkretsen og sa at hun ville gi seg som dommer, men oppfølgingen hun fikk fra kretsen gjorde at hun snudde.

– Av og til lurer man på hvorfor man gidder å holde på med det når det bare er kritikk å få. Men jo høyere jeg kom i systemet, jo mindre hets var det, og jo mer tålte jeg, sier hun.

I helgen som gikk har toppdommer Ola Hobber Nilsen kommet i fokus etter kampen mellom Viking og Brann. I ettertid har han måtte tåle hard kritikk for flere av avgjørelsene han tok i kampen hvor Viking til slutt vant.

Vi har vært i kontakt med dommersjef Terje Hauge i NFF. Han ønsker ikke å gi noen kommentarer rundt sin kontakt med dommer Ola Hobber Nilsen de siste dagene, eller hvilke reaksjoner Nilsen har fått etter kampen mellom Viking og Brann.

Flere har lagt opp

Sørø er helt sikker på at mange unge dommerkarrierer har gått i vasken på grunn av hets. Hun mener at problemet er større i breddeidretten enn på toppnivå. Aller verst mener hun det er å dømme kamper på ungdomsnivå.

– Jeg mener at gutter 13–14 år er verst å dømme. Ikke på grunn av spillerne, men på grunn av foreldrene, sier hun.

En gang så hun seg nødt til å ta grep under en kamp hvor hun selv var tilskuer. Etter gjentagende rop fra en av foreldrene til spillerne, gikk hun bort og konfronterte personen.

– Jeg gikk bort til en foreldre og spurte om han synes det var greit at han ropte slik til dommeren. Det var ikke spesielt ille, men det var gjentagende. Jeg spurte hvordan de hadde likt om det var noen som ropte det til ditt barn. Det oppleves av og til som det er akseptert å rope slik til dommeren, sier hun.

– Uheldige episoder

Leder i dommerkomiteen i Norges Basketballforbund, Jan Korshavn, sier at basketdommerne går gjennom leksjoner i kursingen hvor de lærer seg å forholde seg til spillere, publikum og media. Slik skal de bli bedre rustet til å takle hets.

– På regionsnivå er det av og til litt trykk på dommerne, og der er det ofte unge, urutinerte spillere som har tatt dommerkurs. Der har det vært en del uheldige episoder. Da er det stort sett snakk om kampsituasjoner, og ikke så mye trykk gjennom media, sier han.

PRIVAT

På toppnivå er problemet med dommerhets mindre, i alle fall sammenlignet med andre land. Men han mener at sosiale medier gjør at det kan være et økende problem.

– Noen dumme uttalelser er det vel, men det er til å leve med. Før kunne man lese om kampen i lokalavisen dagen etterpå, men i dag kan alle legge ut kritikk mot dommerprestasjoner med en gang. Der er det dårlig med grenser, og det er et økende problem, sier han.