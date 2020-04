Dette er Helsedirektoratets nye råd til idretten

Helsedirektoratet anbefaler nå idretten om å trene organisert igjen, så lenge man opprettholder smittevernsreglene.

Dette bildet ble tatt på banen ved Sannergata i Oslo søndag. Tirsdag besluttet Oslo kommune å åpne banene for egenorganisert idrett igjen. Foto: Håkon Østmoe Brandsnes

Mandag forrige uke ba Norges Fotballforbund (NFF) om en avklaring fra Helsedirektoratet på presisering om forbudet mot organisert idrettsaktivitet.

NFF besluttet å innstille all breddefotballaktivitet. Toppfotballaktivitet ble også stoppet. Men forvirring om hva som er lov og ikke rundt aktiviteter som fotball, førte til at NFF ønsket klare retningslinjer fra Helsedirektoratet.

Flere enn fem får ikke trene sammen

Onsdag svarer Helsedirektoratet idretten. Både idrettspresident Berit Kjøll og helsedirektør Bjørn Guldvog var tilstede på pressekonferansen.

– Når det skal gjennomføres fellesaktiviter, må samlinger innenfor smittevernreglene overholdes. Ikke overstig fem personer og hold avstander som anbefales. Voksne personer rådes å være til stede når barn og ungdom trener, så de kan påse at reglene holdes. Ikke ta kollektivtransport til og fra aktiviteten, sier Kjøll.

Myndighetenes regler for avstand er på to meter når personer er sammen. De nye rådene gjelder for både ute- og inneidretter.

– Man skal ikke drive idrett med mindre aktiviteten er innenfor smittevernsrådene, understreker Kjøll.

– Kan klubber gå i gang med organiserte treninger igjen?

– Det organiserte begrepet kan vi flytte til siden. Klubber med frivillige kan sørge for at foreldre kan være vakt under trening. Klubber kan begynne med aktivitet innenfor det strenge regelverket, svarer Kjøll.

– Vi er ikke så opptatt av om aktiviteten er organisert eller ikke. Det er bedre at det er organisert trening, for da kan vi sikre at voksne er på trening for å passe på barn og unge, la Guldvåg til.

Han understreker også at all type idrettsaktivitetet må gjøres på en måte som sikrer at helsemyndighetenes anbefalinger overholdes, med tanke på antall personer og avstand.

Idrettspresident Kjll forteller også at et felles regelverk med retningslinjer for idretten i koronapandemien vil komme. Særforbundene blir så oppfordret til å lage egne koronavettregler, ettersom idrettene er så forskjellige.

Idrettspresident Berit Kjøll og helsedirektør Bjørn Guldvog på onsdagens pressekonferanse. Foto: Terje Pedersen

– Vi må ikke ødelegge for idretten

På grunn av at Helsedirektoratet brukte lang tid på å svare, valgte Norsk Toppfotball (NTF) tirsdag denne uken å la toppklubbene (Eliteserien og 1. divisjon) trene i grupper på maks fem spillere, så lenge de opprettholdt smittevernreglene.

Nå oppfordrer Helsedirektoratet at all idrett kan gjøre det samme.

– Kan fotballklubber med for eksempel 25 spillere dele seg inn i grupper på fem og trene på en stor fotballbane?

– Jeg tror det lar seg gjøre, så lenge klubben har regler for hvordan det skal skje. Fra vår side vil vi at folk skal være aktive, vi må ikke ødelegge for idretten. Så må vi følge med, vi kan ikke øke smitten i befolkningen. Med en gang vi opplever at det blir stor smitte i en idrettsaktivitet, kan vi ikke fortsette slik, svarer Guldvåg.

– Det er to dager igjen til påsken. Man vil sikre at aktivitet skjer i organiserte former. Forhold dere til budskapet vårt, så blir dette bra, legger Kjøll til.

– Kan få alvorlige konsekvenser

– Hvis det blir for store samlinger på baner, vil dere da måtte stenge banene igjen?

– Det er viktig for kommunen å følge med på aktiviteten. Så må de gjøre tiltak hvis man ikke får dette til. Man vil ha stor verdi av en voksen som veileder øktene, svarer Guldvåg.

Kjøll legger til viktigheten av å følge smittevernsreglene.

– Hvis det er noen som ikke overholder smittevernsreglene vil det være en alvorlig konsekvens for norsk idrett, sier hun.

– Hvorfor endrer dere retning på organisert idrett?

– Forbudet om organisert idrett hvor man fysisk møtes er nå presisert. Fysisk møtes vil si innenfor to meter fra hverandre, sier Guldvåg.