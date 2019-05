Nora Mørk kan juble. Nå er hun offisielt tilbake i landslagsvarmen igjen.

Landslagstrenerne Thorir Hergeirsson og Mia Hermansson Högdahl har valgt å ta henne med til viktige ting som skal skje fremover.

Først er det landskamp mot Sverige på Nadderud 28. mai, deretter venter playoff mot Hviterussland. Norge er nemlig ikke klar for VM på slutten av året. Der vil Mørk være med.

Nora Mørk i stort intervju: – Jeg følte meg så utnyttet. Det klikket helt for meg

Bakspilleren har vært ute i lang tid og måtte stå over siste EM i Frankrike. Györ-proffen er dermed tilbake på landslaget for første gang på halvannet år. Mørk pådro seg en alvorlig kneskade i februar i fjor.

Hun var dypt savnet. Mørk er innpisker og motivator til tusen, og en målscorer. Norge kom ikke på pallen i det mesterskapet. Siden den gangen har det vært jobbet hardt for å gjør laget klart til playoffen.

I det siste mesterskapet ble tvillingsøster Thea skadet. Det endte med at hun la opp. Det var trist for Nora. Søstrene drømte om å spille sammen.

Men nå er Nora Mørk i alle fall spilleklar. Hun fikk prøve seg i kamp med rekruttlaget for få uker siden. Det gikk bra.

Hun er blant de 19 i troppen

I pressemeldingen som Norges Håndballforbund har sendt ut, sier landslagstrener Thorir Hergeirsson at

Nora er tatt ut som en av de 19 i troppen, og det er første steg nå.

– Vi får se om hun deltar i kampene. I første omgang skal hun ta seg inn i gruppen og laget igjen, etter halvannet år ute. Men det er veldig flott å ha henne med igjen, og jeg er glad på hennes vegne.

Håndballjentene skal spille tre kamper i månedsskiftet mai/juni. I den første av dem kommer Sverige til Nadderud Arena for landskamp og nabooppgjør 28. mai. Deretter venter to oppgjør mot Hviterussland, og sammenlagtvinneren fra de to duellene er kvalifisert for VM i Japan i desember.

Den første matchen de to landene imellom spilles i den hviterussiske byen Brest 31. mai. Returen går i Sotra Arena 5. juni.

Troppen

Norges Håndballforbund har tatt ut følgende spillere til samlingen:

Målvakter:

1 Andrea A. Pedersen, Byåsen Håndball Elite (001/000) 12 Silje Solberg, Siófok KC (Kamper/Mål: 129/001) 16 Katrine Lunde, Våg Håndball Elite (299/003)

Utespillere:

2 Henny Ella Reistad, Våg Håndball Elite (013/030) 3 Emilie Hegh Arntzen, Våg Håndball Elite (087/121) 6 Heidi Løke, Storhamar Håndball Elite (201/745)

8 Silje Waade, Våg Håndball Elite (029/028) 9 Nora Mørk, Gyøri Audi ETO (114/560) 10 Stine Bredal Oftedal, Gyøri Audi ETO (172/425) 11 Malin Aune, Våg Håndball Elite (043/064) 13 Kari Brattset, Gyøri Audi ETO (047/090) 15 Vilde Mortensen Ingstad, Team Esbjerg (071/050) 17 Helene Gigstad Fauske, Herning-Ikast Handbold (023/015) 19 Moa Høgdahl, Viborg HK (007/010) 20 Marit Røsberg Jacobsen, Team Esbjerg (044/076) 21 Ingvild Bakkerud, Odense HC (009/016) 23 Camilla Herrem, Sola HK (231/623) 24 Sanna Solberg, Team Esbjerg (130/233) 26 Marta Tomac, Våg Håndball Elite (053/049)

Fra denne troppen på 19 vil det bli tatt ut 16 spillere for deltagelse i kampene. Veronica Kristiansen deltar ikke på samlingen grunnet behov for lengre rehabiliteringsperiode.