Jakob Ingebrigtsen har jublet seg gjennom den internasjonale sesongen så langt, her fra han gjorde comeback etter sykdom og ble nummer tre på 1500 meter i Stockholm. I helgen ble han andremann på 5000 meter i London, men dropper sannsynligvis distansen under VM i Qatar. FOTO: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Jakob Ingebrigtsen vurderer å droppe medaljesjanse i VM

Jakob og Filip Ingebrigtsen utfordret nok en gang den østafrikanske dominansen med rekorder og to andreplasser på 5000 m og én engelsk mil. Nå varsler Jakob at han vil droppe distansen under VM i Qatar.