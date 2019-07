Filip Ingebrigtsen er ny norgesrekordholder på én engelsk mil.

Filip Ingebrigtsen skulle prøve å forlenge det norske drømmedøgnet etter lillebror Jakobs og Karsten Warholms monsterløp under Diamond League-stevnet i London lørdag.

For mellomste løpebror Ingebrigtsen sto én engelsk mil på programmet dagen derpå.

Samuel Tefera fra Etiopia fikk tidlig en luke, og Filip Ingebrigtsen måtte lukke den selv.

– Det er ikke ideelt, sa NRK-kommentator Jann Post.

SLIK VAR JUBELLØRDAGEN: – En helt utrolig time for norsk friidrett

Tettet luke

Men Ingebrigtsen var lett i steget og løp enkelt opp i ryggen til Tefera og forbi.

Tefera sparte seg til spurten og tok seieren, men Ingebrigtsen satte ny norsk rekord med 3.49,60 da han løp inn til annenplass.

– De leverer uke etter uke, sa Post.

MATTHEW CHILDS / Reuters

– Jeg følte meg mer normal her enn i Monaco for en uke siden, sier en glad Filip Ingebrigtsen til Aftenbladet etter at han har brutt 3.50-grensen på en engelsk mil.

– 3.49,60 er bra, men det spørs hvor lenge jeg får ha rekorden, undres han og tenker naturligvis på lillebror Jakob.

Filip Ingebrigtsen tapte med 15 hundredeler for Samuel Tefera. Han måtte gjøre mye av løpet selv akkurat som Jakob dagen før.

– Det er ikke ideelt for å få topptid, men det viser at vi er blitt enda sterkere enn før. Vi har også den fordelen at vi kan hjelpe hverandre i flere av løpene, vurderer han.

– Helgen har vært fantastisk for alle tre, og nå er hjem for å fylle på mengdetrening, sier Filip Ingebrigtsen.

Trenerpappa Gjert Ingebrigtsen er også strålende fornøyd. Han opplyser at guttene løper NM på Hamar, EM for lag i Sandnes, Diamond League i Paris samt finalene i Zürich og Brussel før syv-åtte uker trening inn mot VM i Qatar.

FÅTT MED DEG DENNE? Warholm satte ny europeisk rekord: – Han utklasser resten

Slo brorens rekord

Storebror Henrik hadde norgesrekorden på distansen med tiden 3.50,72 fra Bislett i 2014, men det var altså før søndagens superløp av Filip.

Filip Ingebrigtsens gamle personlige rekord på distansen stammet fra Diamond League-stevnet i California i starten av juli. Da noterte han 3.51,28 og tok den siste pallplassen.

Filip Ingebrigtsen er ikke eneste nordmann i aksjon i London søndag. Også Karoline Bjerkeli Grøvdal (5000 meter) og Ola Stunes Isene (diskos) skal konkurrere.

Grøvdal satte personlig rekord på 5000 meter, som du kan lese om her.

Isene ble nummer fire i diskos etter å ha kastet 64,55 meter i sitt tredje og siste forsøk. Svenske Daniel Ståhl vant med 68,56.