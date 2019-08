Han var glad for seieren, men han var ikke bare fornøyd med det som hans United presterte ute på banen.

MANCHESTER: Han smilte. Sikkert også et smil som var litt preget av lettelse. Ole Gunnar Solskjær hadde bevist noe i sesongens første kamp.

En aldri så liten målfest mot et såpass sterkt lag som Chelsea var det ikke så mange som hadde forventet. Men han var ikke bare fornøyd med det han hadde sett på Old Trafford denne søndagen.

– Fotball handler om poeng. Prestasjonen i annen omgang var veldig tilfredsstillende. Det var det store plusset. Men frem til pause var vi heldige, sa Ole Gunnar Solskjær.

Søker forbedringer

Han gjorde det klart at selv om seieren var aldri å søt, så er det mye arbeid som gjenstår.

– Det er lassevis med forbedringer som må gjøres. Vi må bli mye bedre enn dette.

Og selv om det lyste aldri så lite lettelse i presserommet under Bobby Charlton Stand, så er det klart at jobben fortsetter i morgen.

– Det er managerens oppgave å jobbe for at laget alltid skal bli bedre. Dette er et lag under utvikling, og vi er langt unna å være så god som vi kan være. Vi må spille mye bedre enn dette dersom vi skal fortsette å vinne kamper mot en rekke lag.

Og sant skal sies. Manchester United så ikke spesielt farlige ut i lange perioder av første omgang. Chelsea hadde to skudd i stolpen, og United var heldige som gikk til pause med ledelse. Det reflekterte seg også hos Chelseas managerdebutant Frank Lampard.

– Det var en kamp hvor vi var det beste laget i 45 minutter. Ja kanskje 60 minutter. Hvis vi hadde gått til pause med 2–1 eller 3–1 som de fort kunne ha vært, ville det ha vært en helt annen historie, sa Lampard etter kampen.

Pogba og Rashford

Men for Solskjær kom mye av pressekonferansen til å handle om Paul Pogba og tomålsscorer Marcus Rashford.

– Marcus utvikler seg som fotballspiller hele tiden. Han er sterkere nå, og han er i stand til å spille flere kamper denne sesongen. Så i år har jeg større forventninger til ham. Hele laget er i bedre form enn det var forrige sesong.

Det har vært mange spekulasjoner rundt Paul Pogbas fremtid i United. Ole Gunnar Solskjær snakket som om det ikke kommer noen Pogba-overgang før overgangsvinduet stenger i Europa.

– Paul er en fantastisk midtbanespiller. I dag spilte han i en rolle, men han behersker alle rollene. Og den pasningen han sendte til Rashford før det tredje målet var helt fantastisk. Han er profesjonell og gir alltid sitt beste både på trening og i kamp, sa Solskjær.