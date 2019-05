Verdens åttende beste Fantasy-spiller er norsk. Og nabo til en trener i Eliteserien.

Søndag kveld tok Kristiansund BK en sterk borteseier, da Henrik Gjesdal sikret nordmøringene 1–0-seier borte mot fjorårets Europa-kometer fra Sarpsborg.

Men suksesstrener Christian Michelsen var ikke den eneste i gata som kunne smile. For rett før kristiansunderne tok avspark i Østfold, satt naboen Thomas Edøy igjen som den norske vinneren av årets Fantasy Premier League-sesong.

2572 poeng holdt til norsk seier og 8. plass i verden. Over fem millioner spillere opprettet lag forrige sesong.

– Det er moro. Det er ikke hver dag man er topp ti i verden og det er litt rart å tenke på, når så mange spiller, sier Edøy.

Liverpool- og KBK-supporteren har gjennom broren kjent Michelsen siden barndommen. Edøy hylles av suksesstreneren som har tatt KBK fra 1. divisjon til 7. – og 5. plass i Eliteserien.

Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

– Han har gjort en iherdig jobb og det er klart det er godt for meg som KBK-trener, at jeg har kapasitet rett oppi gata. Da kan jeg ta meg en liten prat hvis jeg lurer på noe, flirer Michelsen.

– Må jobbe for å komme opp på hans nivå

– Thomas er en fotballnerd, som alle andre i gata. Jeg regner med det har gått med en del tid i forberedelser og research, legger han til.

Kristiansund-treneren gir gjerne bort statusen som gatas beste trener.

– Jeg har bare erfaring fra Norge, mens han kan skryte av suksess i Premier League. Jeg må jobbe for å komme opp på hans nivå. Også må jeg innrømme at jeg ikke helt vet hva disse Fantasy-greiene går ut på, flirer Michelsen.

– Christian er Norges beste trener, slår derimot Edøy fast.

Edøy ble for øvrig også beste Liverpool-supporter på verdensbasis. En fin trøstepremie etter at det «bare» ble 2. plass for favorittlaget til tross for en god poengfangst. 97 poeng holdt til serieledelse helt til Aymeric Laporte stanget Manchester City i ledelsen i Brighton.

Laporte var naturligvis også på laget til Edøy, som deler sine tips for å bli best.

Dårlig start

Det startet riktig nok tungt for Fantasy-spesialisten, som så sent som i jula ikke lå an til noe god plassering. «Triple captain»-knappen ble derimot brukt godt, Mohamed Salah skaffet 57 poeng og i vinter begynte klatringen.

– Jeg bommet litt mye i starten, fulgte ikke med på podkaster og sto med laget jeg hadde. Så hadde jeg flyt med «chipene», sier Edøy.

Skjermdump/Fantasy Premier League

– Men jeg tror det gjelder ikke å bruke for mye tid. Ikke gruble frem og tilbake, det ødelegger bare. Stol på deg selv. Jeg ser bare Liverpool og høydepunkter fra de andre lagene, selv om det er blitt mer viktig å følge etter hvert som jeg så jeg kunne vinne, fortsetter han.

Ved siden av Michelsen og KBK-hysteriet har det naturligvis også vært store oppstandelser rundt byens store sønn Ole Gunnar Solskjær denne våren.

Men rekken av Manchester United-sjefens dårligste resultater til frydet ikke Liverpool-supporteren.

Premier League-gull eller Fantasy-suksess?

– Jeg er ikke så fanatisk at jeg ikke unner han alt bra. Han er en fantastisk fyr, sier Edøy.

Som gjerne ville byttet ut Fantasy-tittelen mot Liverpool-gull

– Ja, ja, ja. Glatt. Uten å tenke. Det som skjer i virkeligheten er viktigere, slår han fast.

PS: Edøy er også nevøen til byens «gale» fotballkommentator, som ble norgeskjent da han tok fullstendig av og gråt etter at Kristiansund rykket opp til Eliteserien i 2016.