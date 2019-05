Flere spanske fotballspillere ble mandag pågrepet av politiet, mistenkt for å ha bidratt til kampfiksing i landets to øverste divisjoner. FOTO: SERGIO PEREZ / NTB scanpix

Medier: Spanske toppspillere pågrepet – mistenkes for kampfiksing

Spanske medier melder at flere spanske fotballspillere mandag ble pågrepet av politiet, mistenkt for å ha bidratt til kampfiksing i landets to øverste divisjoner.