Kristoffer Brun (t.h.) og Are Strandli er klar for VM-semifinale i lettvekt dobbeltsculler. Onsdag ble de nummer to i kvartfinalen. Bildet er fra mandagens oppsamlingsheat. FOTO: Bàlint Czucz / NTB scanpix

Norske medaljehåp videre i VM etter trøblete start

Kristoffer Brun og Are Strandli er klar for semifinale i ro-VM i lettvekt dobbeltsculler. I kvartfinalen ble den norske duoen nummer to.