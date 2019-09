Joshua King mener barneidrett bør være nesten gratis: – At man aldri kan bli en ny Ødegaard fordi foreldrene ikke har råd, er trist

De siste årene har kostnadene ved å delta i Oslo-idretten økt til tross for at idretten får mer penger fra det offentlige. Det får Norges største fotballstjerner til å reagere.

Joshua King er oppvokst på Oslos østkant. Der hadde ikke alle råd til å betale treningsavgiften. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

I flere artikler det siste halvannet året har Aftenposten satt søkelys på kostnadsproblemene i Oslo-idretten.

En undersøkelse gjennomført av Oslo Idrettskrets viser at det i perioden 2014 til 2017 er blitt dyrere å drive med idrett i Oslo, selv om idretten har fått mer penger fra det offentlige i samme periode.

Utviklingen har skapt debatt blant politikere og idrettstopper. Den store bekymringen er om barn og ungdom faller utenfor.

Kun dager før de viktige EM-kvalifiseringskampene mot Malta og Sverige kaster flere av de største profilene på fotballandslaget seg inn i debatten.

Fakta Fakta om undersøkelsen Oslo Idrettskrets’ undersøkelse om kostnader i idretten baserer seg på en analyse av rundt 30 prosent av den totale medlemsmassen i Oslo-idretten. Det fordeler seg på 19 fleridrettslag fra 11 bydeler og 19 særidrettslag i 11 idretter. Opplysningene baserer seg på klubbenes selvinnmeldte regnskap for 2014 og 2017. Disse er hentet fra innrapportering fra søknad om kommunale midler. Feilkilder er at regnskapene ikke er ført helt likt i alle klubber, og at samme klubb kan ha ført regnskap ulikt i 2014 og 2017. Det kan også være skjulte kostnader som ikke fremkommer i regnskapene. Undersøkelsen viser at lønnskostnadene samlet sett har økt mer enn medlemsveksten.

En av dem som reagerer sterkest på pengegaloppen i barneidretten, er Joshua King.

– Det bør ikke koste noe, enkelt og greit, utbryter han allerede før Aftenposten rekker å fullføre spørsmålet.

– Barn bør få spille. Det er en investering i fremtiden. Hvis man må ha penger, så bør det være billigst mulig. Jeg synes det bør være nærmest mulig gratis, mener King.

Kan gå glipp av en ny Ødegaard eller King

I mai i fjor skrev Aftenposten om den klassedelte Oslo-fotballen.

Der kretslag og aldersbestemte landslag tidligere er blitt sterkt preget av spillere fra Oslo øst, er det nå spillerne fra de rikeste klubbene i de rikeste delene av byen som dominerer.

I barneårene spilte Joshua King for Romsås på Oslos østkant.

– Da jeg vokste opp, var det ikke mange som hadde råd til å betale de 2500 kronene i året for å spille. Men vi hjalp hverandre, og foreldrene hjalp hverandre, forteller han.

Aktørene som jobber tett på ungdomsfotballen, peker på én hovedforklaring for kostnadsøkningen: en økende profesjonalisering. Flere klubber har økt kvalitet gjennom betalte trenere. Da kan spillerne der få et tidlig forsprang.

Joshua King forbereder seg til EM-kvalifiseringskampene på Ullevaal stadion. Nå kaster han seg inn i debatten om kostnadene i barne- og ungdomsidretten i Oslo. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

King er derimot mer bekymret for at talenter uteblir som følge av at foreldrene ikke har råd til å ha barna værende i fotballklubbene.

– At man aldri kan bli en ny Ødegaard eller Joshua King fordi foreldrene ikke har råd – det synes jeg er litt trist.

Martin Ødegaard selv viser til at han i oppveksten har vært heldig med å ha en far med stor fotballkompetanse som trente ham frem til rundt 13-årsalderen.

– For min del var jeg veldig heldig sånn sett, poengterer han før han legger til at det ikke er bra at det er blitt dyrere å ha barn i fotballen.

– Hva synes du om at det er barn som kanskje ikke kommer inn i fotballen fordi foreldrene ikke har råd?

– Det er utrolig trist. Det er ikke sånn det skal være. Fotball skal være for alle, og alle skal ha mulighet til å spille.

Martin Ødegaard mener han har vært heldig i oppveksten som har hatt en far som tidligere har vært aktiv fotballspiller. Vidar Ruud/NTB scanpix

Kaptein Johansen ser argumenter for begge sider

En av dem på landslaget som har vokst opp lengst unna både Oslo-idretten og betalte barnetrenere, er Stefan Johansen.

– Nei, det var aldri en del av min hverdag, sier landslagskapteinen som er oppvokst i Vardø.

Fulham-spilleren syns kostnadsdebatten er vanskelig, og poengterer at det er flere gode argumenter på begge sider.

– Selvfølgelig synes jeg det er enormt synd hvis det skal koste så mye at de som vil, ikke kan delta. Og at det blir problemer i en familieøkonomi som gjør at unger ikke skal få holde på med den idretten de vil. På den andre siden får du med betalte trenere et høyere nivå på trenerne, som mest sannsynlig vil gi utslag i spillernes utvikling fra yngre alder enn det har vært tidligere.

Stefan Johansen har selv en datter. Han får foreldres frustrasjon over økende kostnader i barneidretten. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

– Er det litt sånn at for å henge med i tiden må vi også ha betalte trenere?

– Det er jo det som er diskusjonen. Det er mange andre land som gjør det sånn. Nederland blant annet, som begynner enormt tidlig. Du ser det mer og mer i utlandet at de utvikler spillere fra ung alder.

Landslagskapteinen er selv far. Selv om han som fotballspiller tjener inn nok penger til at datteren kan bedrive den idretten hun ønsker, forstår han godt andre foreldres frustrasjon.

– Hvis ikke datteren min kunne vært med på det hun har lyst til, så hadde jeg syntes det var enormt synd, sier han.