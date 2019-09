Russeren prøvde å begeistre USA. Så langt har det gått fryktelig galt.

Daniil Medvedev skal prøve å gjøre det umulige mulig i US Open-finalen mot Rafael Nadal, men må jobbe hardt for å få støtte fra publikum.

Daniil Medvedev har viste gode takter i US Open. Robert Deutsch / Reuters / NTB scanpix

Anders Møllersen

For mindre enn 2 timer siden

Medvedev har kommet inn som et frisk pust i tennisverdenen, på godt og vondt. Først det gode: 23-åringen ser ikke ut som en typisk idrettsutøver, men tok for to og et halvt år siden tak i egen fysisk trening. Russeren skulle dedikere livet sitt til tennis.

Nå har han begynt å høste fruktene. Russerens fjerde finale på rad blir i USA mot giganten Rafael Nadal.

Øivind Sørvald er analyseekspert og idrettssjef i Norges Tennisforbund. Han har latt seg imponere av Medvedev.

– Det er en ung og fremadstormende russer som er fryktelig god, og som har gjort det strålende den siste tiden. Han kommer til å ha alt å vinne, sier Sørvald.

Rafael Nadal er favoritt i finalen, mener ekspertene. Danielle Parhizkaran / Reuters / NTB scanpix

Fakta Daniil Medvedev Alder: 23 (11. februar 1996) Nasjonalitet: Russland Meritter: Fem ATP-titler, senest i Cincinnati Masters i slutten av august. Fjerde runde i Australian Open fra 2019 er hans beste resultat i en Grand Slam. Medvedev er den yngste Grand Slam-finalisten på ni år.

Tapte for noen uker siden

Nadals CV taler for seg selv. I tillegg slo Nadal russeren for under én måned siden med solide sifre (6–3, 6–0).

– Jeg tror Medvedev kommer til å spille bedre nå. Samtidig har ikke Rafa spilt opp mot sitt beste. Hvis han starter som i semifinalen (vant settet 7–6 mot Matteo Berrettini), så kan det bli jevnt, sier Sørvald.

Eurosport-kommentator Christer Francke er uenig. Han mener Nadal kommer til å få det enkelt. Spanjolen kan gå opp i ryggen på Roger Federer i antall Grand Slam-seiere med bare én mindre enn sveitseren hvis han vinner i USA.

– Det er et ganske klart favorittstempel på Nadal. Jeg skal vanskelig se at han blir slått av en småskadet og sliten russer. Jeg tror ikke han er sterk nok til å stå imot når det blir brutalt lange dueller, sier Francke.

Så over til det vonde med Medvedev: Han er ikke på publikums godside i Flushing Meadows. Grunnen er en episode som skjedde i tredje runde mot Feliciano López. En oppgitt Medvedev tok sinnet ut sitt ut over en ansatt som prøvde å gi ham et håndkle. Han kastet håndkleet på bakken, før han sendte racketen sin i retning dommeren.

SETT DENNE? Federer slår tilbake mot beskyldninger om særbehandling

Daniil Medvedev tok gladelig imot publikums buing. Jason DeCrow / AP / NTB scanpix

Buet på av publikum

Episoden gjorde at russeren fikk føle publikums vrede. Medvedev gjorde det ikke noe bedre i seiersintervjuet da han sa at han «fikk energi» av publikums buing. Han gjorde også armbevegelser for å signalisere at de bare måtte fortsette med det.

I de senere kampene har han imidlertid skjerpet seg. Han har også sagt at han skal forbedre seg.

– Han er ikke alltid den mest sympatiske, men han vinner og synes bare det er kult at noen buer på ham. Han fikk ikke så mye piping sist kamp, så jeg tror en del kommer til å heie på ham for det, sier Francke.

Sørvald tror også at Medvedev er på vei til å bli tilgitt.

– Jeg føler hans forhold til publikum har gått fra ganske dårlig til mye bedre. Jeg tror han skjønner at han må få med seg publikum hvis han skal bli en av de store, sier Sørvald.

Fakta Fakta om ti siste US Open-vinnere for menn 2018: Novak Djokovic, Serbia 2017: Rafael Nadal, Spania 2016: Stanislas Wawrinka, Sveits 2015: Djokovic 2014: Marin Cilic, Kroatia 2013: Nadal 2012: Andy Murray, Storbritannia 2011: Djokovic 2010: Nadal 2009: Juan Martin del Potro, Argentina.

Generasjonsskifte

For idrettssjefen mener man ser tendensene til et generasjonsskifte i tennistoppen, som har vært mer enn sterkt preget av de tre store, Roger Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic.

I US Open var tre av semifinalistene i 20-årene.

– Vi har ventet på det lenge nå. Det vil komme. Det er så mange gode i 20-årene som ligger bak og tenker å ta over tronen. Men de unge må gjøre noen endringer. De må gjøre en like god jobb som de beste gjør. De tre beste utvikler seg hele tiden. Det ser vi at Medvedev har gjort. Han har utviklet spillet sitt, sier Sørvald.