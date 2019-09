Nicolai (11) hadde gledet seg til å se favorittlaget. Flyselskapets konkurs skaper trøbbel.

Nicolai Buflod Furesund (11) har i lang tid gledet seg til å dra på lørdagens Tottenham-kamp mot Southampton sammen med pappa Magnus Buflod og bestefar Magne Furesund. Nå klarer ikke Ving å levere kampbillettene.

Tottenham møter Southampton i London lørdag ettermiddag. Men Ving er ikke i stand til å levere kampbillettene som er bestilt og betalt. DAVID KLEIN / Reuters

– Det er veldig uheldig for alle som gleder seg til å se på kamp. Vi voksne takler jo dette, og vi får pengene tilbake. Men Nicolai har jo gledet seg til dette i over et halvt år, sier Magnus Buflod (45).

Billettene har Oslo-familien bestilt gjennom Ving. Det britiske reiseselskapet Thomas Cook ble natt til mandag teknisk sett slått konkurs. Ving Norge AS er datterselskapet av den britiske reiseselskapgiganten.

11 år gamle Nicolai Buflod Furesund og pappa Magnus Buflod håper begge det ordner seg med kampbilletter til Tottenham-Southampton. Privat

Det byr nå på problemer for flere norske fotballsupportere. De norske supporterklubbene til Liverpool, Chelsea og Tottenham tilbyr fotballturer i samarbeid med Ving.

Onsdag ettermiddag fikk Magne Furesund mail fra Ving. Der sto det følgende:

«Vi har dessverre ikke lykkes å få avklart situasjonen overfor klubben og hotellene ettersom Thomas Cook Sport er begjært konkurs, og vi er derfor ikke i stand til å levere hotell og kampbilletter. Dere vil få tilbakebetalt det innbetalte beløpet fra oss. Vi beklager dette på det sterkeste».

– For et selskap som lever av å levere, er det overraskende at de ikke har hatt en bedre beredskap på plass med tanke på det som skjer nå. De økonomiske vanskelighetene har tross alt vært kjent, sier Magnus Buflod.

Denne mailen kom i innboksen til Magne Furesund onsdag ettermiddag. Skjermdump

Har gledet seg i lang tid

Informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving Norge opplyser at de ikke klarer å levere billettene til kundene som har kjøpt kampbilletter til Tottenham-Southampton og Chelsea-Brighton førstkommende lørdag ettermiddag.

– Vi rekker ikke å få på plass ting. Det er en del juridiske elementer knyttet til dette som drøyer. Det jobbes iherdig med å finne løsninger for hva som skjer etter helgen. Dette er jo noe som Ving Norge har vært størst og best på, og vi ønsker selvsagt å få alt «back on track» etter Thomas Cook-konkursen, så vi får kundene våre på kamp, opplyser Røhr-Staff.

Hun har onsdag kveld ikke oversikt over hvor mange supportere som blir berørt av problemene i helgen.

Magnus Buflod forteller at han jobber gjennom to kanaler med tanke på å skaffe billetter. Det er direkte inn mot Tottenham og gjennom den norske supporterklubben til London-laget.

– Vi reiser fredag ettermiddag. Foreløpig har vi ingen løsning, men jeg tror det vil ordne seg på en eller annen måte, sier Buflod.

Hverken han eller sønnen Nicolai har vært på Tottenham-kamp tidligere.

– Nicolai kommer til å bli veldig skuffet om det ikke blir kamp. Jeg vet at han har gledet seg veldig, og det vil være veldig leit. Han har sett fram til dette i lang tid nå, sier Magnus Buflod.

Fortvilende situasjon

Bjørnar Valen, leder i Tottenhams Venner, vet ikke hvor mange norske supportere som har bestilt billetter til lørdagens oppgjør gjennom Ving.

– Det er Ving som sitter med disse listene. Men vi prøver å hjelpe de som sender oss meldinger og mail. Det har kommet noen mailer i dag fra folk som har utfordringer, sier Valen.

Han synes hele situasjonen er fortvilende.

– Fra Ving sitt ståsted så forstår jeg at de sliter med å få det til når Thomas Cook nå er konkurs. Det er de som sitter på rettighetene til billettene. Samtidig er det vanvittig kjipt for dem som skal reise over nå til helgen, sier Valen, som opplyser at Ving har vært en god samarbeidspartner i mange år.

– Det er første gang noe slikt skjer. Vi venter på tilbakemelding om de klarer å levere billetter i framtiden eller om det blir noen andre som overtar. Vi krysser fingrene for at samarbeidet fortsetter, sier Bjørnar Valen.

Chelsea møter Brighton på Stamford Bridge lørdag. Presseansvarlig i supporterklubben til London-klubben, Sondre Lyshaugen, opplyser at de prøver å komme i dialog med Ving og få mer oversikt.

– Foreløpig har vi ikke lyktes med dette. Vi har så langt ikke mottatt meldinger om at noen av våre medlemmer har kjøpt billett gjennom Ving til helgens kamp, skriver Lyshaugen i en SMS.

I dialog

Liverpool spiller ikke hjemmekamp denne helgen, men møter Leicester på Anfield lørdag 5. oktober.

– Det er ingenting vi vet nå som gjør at Liverpool-turer blir kansellert. Vi har ikke fått beskjed om at kampbilletter ikke blir levert. Vi har hatt dialog med både Ving og Liverpool FC gjennom dagen, så vi håper på en positiv løsning og at folk kommer seg på kamp som planlagt, sier Tore Hansen, daglig leder i Liverpools norske supporterklubb.