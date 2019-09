Elverum nær Champions League-skrell i tidenes norske håndballfest

Heiet frem av et rekordpublikum greide Elverum å ryste PSG-stjernene, men et sjokkresultat ble bare med drømmen.

Det ble bare nesten et håndballsjokk da Elverum inviterte til fest. Geir Olsen

For mindre enn 20 minutter siden

Elverum – Paris Saint-Germain 22–25 (9–13)

LILLEHAMMER: Det ble langt jevnere enn ventet i lørdagens håndballshow i Håkons Hall i Lillehammer. Med under ti minutter igjen var Elverum kun ett mål bak et stjernespekket Paris-lag. Nå ante 12.377 tilskuere en mulig sensasjon.

Men det ble bare nesten. PSG unngikk så vidt en real Champions League-smell i den mest besøkte håndballkampen på norsk jord noensinne.

Feststemningen i OL-arenaen fra 1994 var høy lenge før avkast, og Elverum-spillerne responderte på direkten. Lukas Sandell ga vertene en pangstart ved å score kampens to første mål.

Les også Sagosen om storklubbens forbannelse: – Champions League har vært et mareritt

Paris Saint-Germain, som spilte uten en lyskeskadet Sander Sagosen, taklet dårlig motstanderens stormløp i åpningskvarteret. Elverum ble aldri et slaktoffer som mange trodde på forhånd. Da de franske gjestene fikk to kjappe utvisninger og lå under 4–6, tok PSG-benken grep og ba om timeout.

Det hjalp bortelaget til å summe seg. Paris-laget slo tilbake og ledet 13–9 til pause.

– Vi forventet at det ville bli tøft. Bortekamper i Champions League er vanskelige, sa Sander Sagosen i pauseintervjuet.

Det ble satt publikumsrekord i norsk håndball da Elverum møtte PSG. Geir Olsen / NTB scanpix

Senket 20 år gammel rekord

Men få hadde spådd at Elverum skulle klare seg så godt som de gjorde. Selv ikke klubbledelsen.

– Dette er en kamp PSG skal vinne 99,5 av 100 ganger. Så stor forskjell er det på å ha flere hundre millioner i omsetning mot våre 30 millioner, sa daglig leder Mads Fredriksen i Elverum Håndball til Aftenposten før oppgjøret.

Les også Han slet benken som tenåring. Nå skriver Endre (27) idrettshistorie.

Også etter pause viste hjemmelaget seg fra en god side. Stortalentet Alexander Blonz reduserte umiddelbart til 10–13. En stund virket PSG å ha kontroll, men Elverum greide å sette inn et sluttspurt som satt et støkk i gjestene.

For snaut 20 år siden så 11.200 publikummere Norges håndballkvinner slå Frankrike i en høydramatisk VM-finale. Lørdag ble den norske rekorden utradert i samme hall. Ikke verst for en klubb som kommer fra et sted med 21.000 innbyggere.

– Det har til tider vært vanskelig å holde føttene på bakken. Man blir både litt stolt og kry. Det overrasker oss at det skulle bli så mye styr rundt kampen, sier Fredriksen.

Fakta Høyeste tilskuertall i norsk håndball 12.377: Elverum – PSG (28.09.2019) 11.200: Frankrike – Norge (12.12.1999) 10.185: Norge – Ungarn (10.12.2010) 6622: Norge – Serbia (30.11.2014) Kilde: Norges Håndballforbund

Hysteritilstander

Til daglig spiller Elverum i Terningen Arena, som tar 2500 tilskuere. Det ble kjapt klart at det rådet et hysteri rundt den norske sluttspillmesteren da salget til PSG-kampen var i gang. Allerede den første kvelden var 8000 billetter revet bort.

Interessen var så stor at klubben så sitt snitt til å bygge midlertidige tribuner. Håkons Hall har i utgangspunktet en kapasitet på 11.600 tilskuere.

Sander Sagosen er imponert over entusiasmen Elverum har bygget opp over flere år.

– Det står respekt av det de har får til. De har klart å samle folk fra hele landet og gjøre denne kampen til en stor «happening». Det er morsomt for norsk klubbhåndball, sier Sagosen.

Sander Sagosen måtte fra sidelinjen se lagkameratene sine i PSG slite mot Elverum. Geir Olsen / NTB scanpix

Første gang på øverste nivå

Trønderen skulle spille en hovedrolle i festen, men bare noen dager i forveien måtte han ut med en lyskeskade. PSG kom også til Elverum uten Danmarks superstjerne Mikkel Hansen.

– Det var en kamp jeg virkelig hadde sett frem til, sa Sagosen da det ble kjent at han er satt på sidelinjen i tre-fire uker.

Elverum har flere sesonger bak seg i Champions League, men spiller i høst for første gang på øverste nivå i den gjeveste europacupen. Hedmarkingene står med null poeng etter tre kamper i puljespillet, mens PSG står med full pott.

Frankrikes pengestinne hovedstadsklubb har i flere år jaktet Europa-suksess, men har feilet hver gang. I det som er hans siste sesong for PSG, håper Sagosen at CL-pokalen endelig skal havne i Paris.