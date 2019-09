Klopp ble kåret til årets trener. Takketalen fikk nettside til å kollapse.

Fra scenen i Milano benyttet Jürgen Klopp anledning til å fortelle at han er blitt medlem i Manchester United-spilleren Juan Matas veldedige organisasjon «Common Goal».

Jürgen Klopp på scenen i Milano. FLAVIO LO SCALZO / Reuters

NTB

– Jeg vil bruke scenen til å si én ting. Dette er en individuell pris, men jeg er her for mange mennesker. Vi er på den gode siden av livet. Det er folk der ute som ikke er i den samme situasjonen. Derfor er jeg stolt og glad over at jeg er medlem av «Common Goal»-familien. Noen vet om den, hvis ikke «google» den. Det er en bra ting, sa Klopp til slutt i sin tale.

Like etterpå kollapset hjemmesidene til den veldedige organisasjonen, som startet sitt arbeid for to år siden med støtte fra Manchester United-spiller Juan Mata.

Medlemmene av organisasjonen sier fra seg én prosent av sin inntekt. Pengene går til vanskeligstilte områder i verden, slik at alle skal få muligheten til å delta i fotball.

Rapinoe hyllet Sterling og Koulibaly

Også vinner av årets kvinnelige fotballspiller, Megan Rapinoe, er medlem av organisasjonen.

Den amerikanske VM-vinneren benyttet anledningen til å ta opp flere problemer i dagens fotball.

– Et par av historiene som har inspirert meg mest i år er Raheem Sterling og Kalidou Koulibaly. De er fantastiske på banen, men det er enda mer imponerende hvordan de har taklet den forferdelige rasismen mot dem i år og helt sikkert hele livet. Iraneren som til slutt satte fyr på seg selv fordi hun ikke kunne gå på en kamp. Alle LGBTQ-spillerne som kjemper for å spille spillet de elsker, men også kjemper mot homofobien i verden hver dag. De inspirerer meg, men gjør meg også litt trist, sa hun og fortsatte:

– Om alle er like forbannet over rasisme som Sterling og Koulibaly... det ville vært det mest inspirerende for meg. Vi har en så stor mulighet ved å være profesjonelle fotballspillere.

Lionel Messi og Megan Rapinoe ble kåret til årets beste fotballspillere i verden. Antonio Calanni / AP

Messi best – igjen

På herresiden var det Lionel Messi som stakk av med prisen for årets spiller. Argentineren vant prisen sist i 2015.

FIFA-prisen til årets kvinnelige trener gikk til USAs landslagstrener, Jill Ellis (53).

Hun ledet USA til VM-gull i sommer. De forsvarte dermed gullet fra fire år tilbake.

– Wow! For en reise, sa 53-åringen i takketalen.

Liverpool-manageren Jürgen Klopp på den røde løperen i Milano. Luca Bruno / AP / NTB scanpix.

Øvrige prisvinnere:

Disse havnet på årets lag for kvinner:

Beste kvinnelige keeper: Sari van Veenendaal (Atlético Madrid og Nederland).

Backfirer: Lucy Bronze (Lyon og England), Wendie Renard (Lyon og Frankrike), Nilla Fischer (Linköping og Sverige), Kelley O'Hara (Utah Royals og USA).

Midtbane: Amandine Henry (Lyon og Frankrike), Julie Ertz (Chicago Red Stars og USA), Rose Lavelle (Washington Spirit og USA).

Angrep: Megan Rapinoe (Reign FC og USA), Alex Morgan (Orlando FC og USA), and Marta (Orlando Pride og Brasil).

USAs Megan Rapinoe ble kåret til årets beste kvinnelige fotballspiller i FIFA-regi mandag. Luca Bruno / AP

Disse havnet på årets lag for menn:

Beste mannlige keeper: Alisson Becker (Liverpool og Brasil).

Beste mannlige backfirer: Matthijs de Ligt (Juventus og Nederland), Sergio Ramos (Real Madrid og Spania), Virgil van Dijk (Liverpool og Nederland), Marcelo (Real Madrid og Brasil).

Beste mannlige midtbane: Luka Modric (Real Madrid og Kroatia), Frenkie de Jong (Ajax og Nederland), Eden Hazard (Real Madrid og Belgia).

Beste angrep: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain og Frankrike), Lionel Messi (Barcelona og Argentina), Cristiano Ronaldo (Juventus og Portugal).

USAs lag som tok VM-gull i Frankrike ble i tillegg kåret til «beste kvinnelag».

