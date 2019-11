Dopingtatt utøver mente Norge jukset. Hans norske trener forteller om en ukultur.

Da Norges tidligere landslagstrener i langrenn, Trond Nystad, begynte å jobbe for Det østerrikske skiforbundet, opplevde han en ukultur. Utøverne hans mistenkte Norge for å ha «hemmeligheter».

Trond Nystad var ansatt i Det østerrikske skiforbundet fra 2016 til 2019. Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Det er ni måneder siden politiet slo inn hotelldøren til den østerrikske langrennsløperen Max Hauke. Det var midt under VM i Seefeld da 27-åringen satt på rommet sitt med nåler i armen.

– For meg, da jeg tok beslutningen, var min følelse at de andre nasjonene ikke bare hadde store ressurser, men de hadde også sine hemmeligheter, sier Hauke i et stort intervju til svenske Expressen.

– Til og med Sverige og Norge?

– Ja, men samtidig: Jeg visste jo ikke. Det var bare min følelse. Jeg stolte på den, og det var min feil. Min idiotiske feil, forteller han.

Mistanken mot de nordiske landene kom da han så alle lastebilene, smørerne, servicepersonell og utøvere de store skinasjonene hadde.

«Er det dette jeg skal konkurrere mot?» tenkte han.

Fakta Trond Nystad Født: 9. juni 1970 Fra: Fauske i Nordland fylke Bor: Ramsau i Østerrike Tidligere jobb: Trener for USAs herrelag i langrenn 2002 til 2006, trener for det sveitsiske sprintlandslaget fra 2007 til 2010, trener for herrelandslaget i Norge mellom 2011 og 2015 og langrennskoordinator for Det Østerrikske skiforbundet mellom 2016 og 2019. Han er tvillingbror til Knut Nystad, tidligere smøresjef for Norge.

– Ukultur

Trond Nystad var norsk landslagstrener for herrelaget mellom 2011 til 2015, før han søkte nye utfordringer.

Han ble ansatt i det Det østerrikske skiforbundet. Der opplevde han en ukultur og holdninger om mistillit til andre nasjoner.

– Det har vært en kultur der alle gode resultater er blitt mistenkeliggjort. For hver gang noen var gode, prøvde de å prate ned resultatene gjennom å si at alle andre jukser, forteller Nystad.

Her ble Max Hauke tatt på fersken under Seefeld-VM. Ukjent / NTB scanpix

Hauke forteller til den svenske storavisen at det var først da Nystad kom inn på laget, at han skjønte at det var mulig å bli god selv uten hjelp av doping. Han svarer «absolutt ikke» på spørsmål om Nystad visste om dopbruken.

– Min jobb i Det østerrikske skiforbundet var å jobbe med unge løpere, prøve å forandre kulturen til at de skal trene best mulig, leve best mulig, ta vare på utstyret best mulig og prøve å utvikle profesjonalitet i laget. Det var veldig få som var villig til å gjøre jobben for å bli god i det lange løp, sier Nystad.

Mente norske trenere løy under foredrag

Da Nystad var ansatt i Norges Skiforbund, holdt han ofte foredrag for andre skinasjoner, deriblant Østerrike. Også under foredragene mistenkte man Norge for å skjule hemmeligheter.

– I etterkant har man ofte fått høre at alt man har sagt om den norske treningen må være løgn. Hvorfor skal en norsk landslagstrener komme til Østerrike og fortelle sannheten?

Han mener Norge har en særegen kultur rundt det å dele kunnskap. Den oppfatningen har man ikke fått innarbeidet i Østerrike på samme måte.

– Den eneste kunnskapen som har verdi er delt kunnskap. Det lever Norges Skiforbund og Olympiatoppen etter, men det forstår de ikke i Østerrike. De tror at alt skal være hemmeligheter og at man ikke skal samarbeide med andre nasjoner, forteller han.

I fire år var Trond Nystad landslagstrener for det norske herrelaget. Terje Pedersen / NTB scanpix

– Svigermors drøm

Nystad var i kontakt med Hauke for tre til fire uker siden. Den gang var det kun for å videreformidle kontakt til en svensk journalist.

Den norske 49-åringen mener Hauke er en god person, som tok en veldig dårlig beslutning.

– Han er både intelligent, snill og en hyggelig kar. Han er svigermors drøm, men det er klart at han har gjort en stor feil. Den feilen må han straffes for, og det skal han straffes for, forteller han.

Den tidligere landslagssjefen mener Hauke kommer til å ta straffen sin «som en mann». Nystad synes det er bra at østerrikeren åpner seg i intervjuet med Expressen.

– Han er en såpass bra mann at han ser at han har et ansvar om å fortelle verden om å ikke gå i samme sporene som han gjorde, sier Nystad.

Dopingrettssaken mot Hauke begynte tidligere i høst. Han ble dømt til fem måneders ubetinget fengsel og en bot på 350.000 kroner. 27-åringen er i tillegg utesteng fra idretten i fire år.

Nystad ønsker fortsatt å jobbe i en rolle rundt langrennssporten. Han bor i Østerrike og jobber som frilanstrener for lag og utøvere på nåværende tidspunkt.