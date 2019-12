Norges stjerne kom seg knapt ut av senga. Noen timer senere imponerte han i hoppukeåpningen.

Robert Johansson endte som best plasserte nordmann på 8.-plass i åpningsrennet i Hoppuka, til tross for smerter i ryggen. For Daniel-André Tande endte rennet i skuffelse.

Robert Johansson har vært plaget av kraftige ryggsmerter den siste tiden. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

OBERSTDORF/OSLO: Mange på Lillehammer er nok glade for at de har hatt hvit jul, men for Robert Johansson holdt det på å ødelegge Hoppuka før den var i gang. Etter snømåking 1. juledag slo ryggen seg helt vrang. Så vrang at han trengte hjelp for å komme seg opp av sengen på morgenen.

Søndag morgen, noen timer før første renn i Hoppuka i tyske Oberstdorf, viste ryggen igjen at den langt fra er i orden.

– Det var tøft å komme seg opp av sengen. Det var så tøft at jeg måtte prøve ganske mange ganger for å finne en måte å komme meg opp på, forteller 29-åringen til journalistene i bakken.

Det stoppet ham likevel ikke fra å levere skihopping på nivå med de beste i verden. På tribunen i den tyske vinterlandsbyen var det fulle hus og 25.500 tilskuere.

– Det var en veldig bra innsats han viste i dag med de smertene. Jeg var i tvil i dag tidlig om han kom til å hoppe, sier landslagssjef Alexander Stöckl.

Fakta Hoppuka 2019/2020 Resultat etter ett av fire renn: 1) Ryoyu Kobayashi, Japan, 305,1 poeng, 2) Karl Geiger, Tyskland, 295,9 poeng, 3) Dawid Kubacki, Polen, 294,7 poeng, 4) Stefan Kraft, Østerrike, 291,2 poeng, 5) Piotr Zyla, Polen, 281,5 poeng, 6) Philipp Aschenwald, Østerrike, 280,3 poeng, 7) Yukiya Sato, Japan, 280,1 poeng), 8) Robert Johansson, Norge, 279,8 poeng, 9) Domen Prevc, Slovenia, 279,5 poeng, 10), Marius Lindvik, Norge, 278,5 poeng, 15) Johann André Forfang, Norge, 272,5 poeng Daniel-André Tande, Sondre Ringen, Anders Håre og Robin Pedersen røk ut før finaleomgangen i søndagens renn.

– Går en f**n i meg

I åpningsrennet fløy Johansson til 134 meter i første hopp og 130,5 meter i finaleomgangen. Det holdt til 8.-plass, 15,3 poeng bak rennvinner Ryoyu Kobayashi. Bak ham fulgte Marius Lindvik på 10.-plass og Johann André Forfang på 15.-plass.

– Jeg er godt fornøyd med egen leveranse i dag. Det var en tøff start på morgenen, og jeg har jobbet hardt for å bli klar i dag, forteller han.

Kuren som gjorde ryggen god nok til å kunne hoppe, inneholdt blant annet rotasjonsbehandling, massasje og tre kvarter i badstu.

Tross problemene, har Johansson aldri vurdert å kaste inn håndkleet.

– Det går en f**n i meg. Jeg blir frustrert og irritert med en gang, men fast bestemt på å sørge for at jeg blir klar nok til å hoppe, sier han om hva han tenkte søndag morgen.

Robert Johansson ble Norges beste i hoppukeåpningen til tross for kraftige smerter i ryggen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Tande-skuffelse

Mens lagkameraten presterte bra tross vanskelige forutsetninger, gikk det langt dårligere med Daniel-André Tande. På forhånd hadde han nok håpet å kunne kjempe om sammenlagtseieren i denne sesongens hoppuke. Det håpet kan være slukket etter bare én omgang.

For i Oberstdorf fløy ikke Tande lengre enn 112,5 meter. Dermed røk finaleomgangen, noe som er alt annet enn gode nyheter for sammenlagthåpet.

Tande nikket oppgitt på hodet ute på sletten, tydelig misfornøyd med egen prestasjon. Etterpå nektet han å snakke med pressen. Han ønsket heller å riste av seg den verste skuffelsen, og ville vurdere å kommentere fiaskoen mandag.

– Jeg er veldig skuffet. Jeg orker ikke å snakke nå, var den knappe beskjeden han ga.

Heller ikke Robin Pedersen, Anders Håre eller Sondre Ringen kom seg videre fra førsteomgangen i Oberstdorf.

Daniel-André Tande (t.h.) og resten av det norske laget fikk ikke veldig mye å juble for i Oberstdorf. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Forfang skuffet etter finaleomgangen

Johann André Forfang slo til med et kjempehopp i førsteomgangen. Skuffelsen var derfor ekstra stor da han landet etter bare 122 meter da det hele skulle avgjøres.

– Det er veldig skuffende. Jeg får litt klassisk overtenning i annenomgangen. Jeg følte ting var så lett og at kroppen var bra tidligere i dag. Da glemmer jeg de små punktene, som er de viktigste. Jeg er ikke i så god form at jeg kan stole på ryggmargsrefleksen akkurat nå, forteller han etter å ha blitt nummer 15 i åpningsrennet.

Han kunne imidlertid ta med seg mye positivt fra førstehoppet på 136 meter.

– Det er artig å hoppe bakken ned – ekstremt gøy. Jeg fikk veldig troen etter det, så da ble jeg desto mer skuffet, sier Forfang.

