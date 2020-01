«Norges raskeste landslag» besøkte gullfabrikken: – Betyr mye for oss

Norges og noen av verdens beste bilsportutøvere kjører inn på en ny vei. Og de liker det.

Trening på Olympiatoppen. Andreas Bakkerud med Mads Østberg bak seg og Andreas Mikkelsen (t.h.) Foto: Espedal, Jan Tomas

Selv om bilsportutøvere ikke er med i Norges idrettsforbund, har Olympiatoppen åpnet dørene for stjernene i denne sporten.

På en samling over tre dager som avsluttes onsdag, har ti aktive fått innblikk i hvordan det tenkes og trenes på gullfabrikken. Det skjer før de aktive skal til USA, Asia, Europa og ellers der det er testing og løp innenfor deres grener.

– Dette betyr mye og er viktig for oss, sier Andreas Bakkerud, som selv er en mester i rallycross. Bergenseren ble VM-toer siste sesong.

Tirsdag trente 28-åringen og de andre på samlingen ved siden av roerne Olaf Tufte & Co., samt flere andre som forbereder seg til OL i Tokyo. I et hjørne holdt sandvolleyballspiller Christian Sørum på med tunge vektballer. Han er verdensener i par med Anders Mol.

– Bilsport har så mange elementer. Du skal ikke bare prestere på toppnivå, du skal skrive pressemeldinger selv om du har dysleksi, vite mye om kosthold, mental og fysisk trening. Det har vært veldig spennende å få mer kunnskap her, sier Bakkerud.

Bakkerud valgte rallycross i sin tid fordi det var det eneste bilsportanlegget i Bergen.

– Jeg hadde Martin Schanche som forbilde.

Fakta Team Norway Kaller seg Norges raskeste landslag. Utgjør landslaget til Norges Bilsportforbund. Består av ca. 30 førere fordelt på et elitelandslag, satsingslandslag og juniorlandslag. Noen av de mest kjente utøverne er Andreas Mikkelsen (rally), Mads Østberg (rally), Andreas Bakkerud (rallycross), Fredric Aasbø (drifting), Dennis Olsen (racing) og Dennis Hauger (racing). Sportssjef er Atle Gulbrandsen, fysisk trener Jan Åge Asgrimsplass, mentaltrener Jon Krognes.

Vinn-vinn-situasjon

Utøverne bak rattet får ikke være med i OL, men deltar i VM og EM. Flere har som mål å bli verdensmestre, andre har allerede VM-gull.

– Vi har i alle fall fått en bekreftelse på at de er like sultne og like besatt av å lykkes som alle andre toppidrettsutøvere, sier Olympiatopp-coach Michael Jørgensen.

Han forteller at det er gjevt å få rattvirtuosene innenfor dørene:

– De er de beste gutta innenfor sitt forbund. Vi er opptatt av å lære av de beste prestasjonsmiljøene. For begge parter er det en vinn-vinn-situasjon, fortsetter Jørgensen.

Han ble litt overrasket over hvor opptatt de er av relasjoner i Team Norway, som kaller seg for Norges raskeste landslag. Selv om flere tilhører ulike grener som rally, rallycross, baneracing og drifting, vil de være på lag.

Drifting er sladding på en bane, men utøver Fredric Aasbø kan fortelle at ikke alle vet det.

– Noen tror at drifting handler om mennesker som har avvikende seksuelle preferanser, ler Fredric Aasbø.

I 2015 ble han verdensmester i Formula Drift, og han er en av kjendisene i denne idretten.

– Jeg er lært så mye på denne samlingen. Drifting kommer inn fra sidelinjen, men har fått med meg teknikker for å trene fysisk, som jeg er dårlig på. Men jeg har også fått mer selvtillit, fordi jeg ser at jeg har blikk. Jeg har sparret med likesinnede, lært og lært bort.

Andreas Bakkerud fikk smaken på nye elementer under trening på Olympiatoppen. Foto: Espedal, Jan Tomas

– Kuleste i hele verden

– Han har så mange fans. Han er bilsportutøver 2.0. De fartsinteresserte 15-16-åringene, som vokser opp nå, vet meget godt hvem han er. Det er de som synes at sladding er det kuleste i hele verden, sier sportssjef Atle Gulbrandsen i Norges Bilsportforbund.

Det er han som tok initiativet til denne samlingen.

Dennis Hauger hopper høyt. Spensten er det ikke noe i veien med for han mange tror blir Norges første Formel 1-fører. Foto: Espedal, Jan Tomas

Breivik utfordret gjengen

Bilsportgjengen var konsentrert da sommeridrettssjef Marit Breivik snakket om lagbygging, det å være fokusert, ha god kommunikasjon innad i teamet sitt og ikke minst være obs på hva som gir energilekkasje.

Halvparten av de aktive rakk opp hånden da hun spurte hvor mange som lever av idretten sin.

Andreas Mikkelsen, Mads Østberg og Ole Christian Veiby er blant dem som gjør det. De er rallykjørere, og selv om ikke Mikkelsen har lansert planene for kommende sesong, blir de alle å finne på veien i viktige konkurranser.

– Mitt mål er å bli verdensmester i WRC2, sier østfoldingen Østberg, som også har konkurrert på det høyeste nivået, der Petter Solberg var i sin tid.

Konsentrerte. Her gjelder det å være kjapp. Fredrik Aasbø (t.v.) konkurrerer mot Sivert Svardal. Foto: Espedal, Jan Tomas

– Det å være med her er veldig stort, men vi har en del egenskaper som kanskje ikke alle har. Vi har stor kapasitet mentalt. Det synes også Olympiatoppen er spennende, sier Østberg.

Mikkelsen, som til daglig bor i Monte Carlo, ser frem til sesongstarten i Rally Monte Carlo senere i januar.

– Jeg har fått ut mye av dette opplegget. Dette er min første samling i Team Norway, fordi jeg har gjort mye på egen hånd de siste årene. På Olympiatoppen er det en ekstrem høy ekspertise. Vi har lært trening vi kan ta med oss videre, ikke minst i toppidretten, hva som skal til for å bli enda bedre i noe.

Andreas Bakkerud (t.v.) og Mads Østberg i en reaksjonstest. Foto: Espedal, Jan Tomas

I gjengen var det noen erfarne, og flere lovende unggutter som Dennis Hauger (16) og Sivert Svardal (18).

Førstnevnte mener mange kommer til å bli Norges første Formel 1-fører. Rallycrossfører Svardal ble kåret til Norges bilsporttalent i 2019. Begge er utøvere på heltid og synes det er fint å bli assosiert med noen av de tøffeste i andre idretter.

