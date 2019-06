– All den tid vi skal være til stede med stand og presentasjon, er det fornuftig med inspeksjonstur til høsten, mener Guri Hetland. Her fra fjorårets FIS-kongress i Costa Navarino. FOTO: Håvard Haugseth Jensen

Reiser til Pattaya på befaring før VM-kongress

Da FIS-kongressen i 2020 ble lagt til Pattaya, foreslo trondheimspolitikere at VM-komiteen skulle holde seg unna. Nå er det klart at VM-general Guri Hetland skal dra dit to ganger.