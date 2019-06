Nordmannen får ikke fornyet kontrakten med Danmarks herrelandslag.

Hareides nåværende avtale utløper sommeren 2020.

Den norske trenerens kontrakt blir ikke fornyet. Det ble han informert om på et møte med det danske fotballforbundet på tirsdag, melder flere danske medier, blant andre avisen BT.

Siste: Det danske fotballforbundet (DBU) bekrefter nå at Hareide ikke trener laget etter neste sommers EM.

Avgjørelsen ble tatt av DBU med fotballdirektør Peter Møller i spissen.

– Vi vil utvikle oss og tenke langsiktig, og fortsette på det Åge Hareide og teamet har startet på, sier Møller på DBUs pressekonferanse.

Møller ville ikke kommentere Hareides reaksjon da han fikk beskjeden i går.

Hareide har trent Danmark siden 2016. Han ledet blant annet laget under fjorårets VM-sluttspill der de røk ut i åttendedelsfinalen mot Kroatia. Danmark hadde også sin lengste rekke uten tap under nordmannen, da de ikke tapte på 28 kamper.

Ferdig etter EM

Hareide skal nå lede Danmark frem til kontrakten går ut etter EM i 2020, der han kan få muligheten til å lede laget sitt på hjemmebane i København.

Mannen som tar over etter Hareide er den tidligere Lyngbø-, Mainz- og Nordsjælland-treneren Kasper Hjulmand.

– Jeg er beæret og stolt. Denne troppen har talent, erfaring og kvalitet. Åge Hareide og teamet har bygget opp en god kultur, sier Hjulmand.

Åge Hareide var ikke til stede på pressekonferansen.

Tidlig avgjørelse

– Jeg har gjort det her for å være helt ærlig. Jeg har tillit og tro på at de vil opptre fullstendig profesjonelt. Jeg forventer at de løser oppgaven med å komme til EM i 2020, sier Peter Møller.

Den danske fotballdirektøren synes det var god timing å offentliggjøre den kommende landslagstreneren nå.

– Det er tre måneder til neste kamp. Ting fungerer fint med Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson nå, og derfor har vi valgt å ikke gjøre endringen før kontrakten går ut i 2020, sier han.

Åge Hareide har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.