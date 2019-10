Norge-talentene vant landskamp med 12 (!) mål

Norges J17-landslag i fotball innledet EM-kvalifiseringen med 12-0-seier over vertslandet Færøyene. Karoline Nagelhus Hernes gjorde hattrick.

Steinkjer-talentet Synne Amdahl Brønstad scoret ett mål mot Færøyene. DANIEL NESTOR / BILDBYRÅN

NTB

Byåsen-spilleren var en av åtte norske spillere som tegnet seg på scoringslista i Torshavn, der Norges kvinnelandslag nylig vant 13-0 i EM-kvalifisering. 0-25 på to kamper mot norsk motstand er brutal behandling for øyboerne.

Norge byttet ut tre spillere på stillingen 6-0 ved pause, med tanke på de to kampene som venter, men scoret likevel seks ganger til i 2. omgang. Hernes hadde «bare» ett mål før hun satte inn et straffespark i det 90. minutt og fullførte sitt hattrick på overtid.

Viking-spillerne Ingeborg Lye Skretting, Selma Løvås og Irene Dirdal var alle med i kampen mot Færøyene. Viking FK

Spissen Iris Omarsdottir fra Stabæk og Linnea Solvoll Laupstad fra Arna-Bjørnar ble tomålsscorere. Synne Amdahl Brønstad (Steinkjer), Tora Ose (Arna-Bjørnar), Selma Løvås (Viking), Thea Sørbo (Lyn) og Emma Braut Brunes (Klepp) scoret en gang hver.

Norge møter Aserbajdsjan søndag og Slovenia onsdag. Slovenerne innledet kvalifiseringen med 6-0-seier over Aserbajdsjan. De to beste i gruppen går videre til eliterunden. Det gjør også de fire beste treerne (av 11). Målet er sluttspillet i Sverige i mai neste år.

Også G17-landslaget var i aksjon torsdag. Det så ut til å bli uavgjort i åpningskampen under EM-kvalifiseringen på hjemmebane, men et frispark på overtid ga 2-1 over Bulgaria.

Høyreback og Augsburg-spiller Mathias Bauer satte inn frisparket som sikret seieren. Det skjedde i det tredje av de fire tilleggsminuttene på Briskeby gressbane. Strømsgodset-spiller Tobias Fjeld Gulliksen scoret Norges første mål på straffespark, etter at han selv ble felt av innbytter Plamen Tsontsjev.