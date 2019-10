Oslo-klubben har aldri vært høyere enn nivå tre i norsk fotball. Nå kan en 28 år gammel sørlending klare kunststykket.

Grorud IL feiret 100 år i fjor. Ett år senere kan det bli grunn til å feire igjen. Lørdag spiller de om opprykk til 1. divisjon for første gang i klubbens historie.

For mindre enn 40 minutter siden

Trener Eirik Kjønø og Grorud spiller opprykkskamp mot Fram Larvik til lørdag. Med seier rykker laget opp til OBOS-ligaen. Terje Pedersen / NTB scanpix

GRORUD: Inne i et toetasjes brakkebygg i Groruddalen holder Oslos for øyeblikket fjerde beste fotballag til.

Utenfor ligger et nylagt kunstgress, men rundt det er det bare én liten tribune. Den har plass til rundt 50 tilskuere.

Foreløpig er det lite som minner om en klubb som snart kan ta steget inn i toppfotballen. Men lørdag har Grorud IL alt i egne hender når Fram Larvik kommer på besøk. Med seier rykker den 101 år gamle Oslo-klubben opp til nivå to i norsk fotball.

– Det er nok aldri blitt spilt en større kamp i Grorud enn dette. Det har vært mye snakk om denne kampen den siste uken, så det merkes at det er noe spesielt som skal skje.

Fakta Topp 3 PostNord-ligaen avdeling 2 1. Grorud 48 poeng 2. Åsane 47 poeng 3. Kjelsås 44 poeng *1.-plassen rykker direkte opp til 1. divisjon (Obos-ligaen) *2.-plassen spiller kvalik mot nummer 2 i den andre avdelingen. Vinneren møter 14.-plassen i Obos-ligaen.

Sørlandsk suksess

Ordene kommer fra Eirik Kjønø (28). Alderen tilsier at han kunne vært en nøkkelspiller i sin beste alder, men Kjønø er hovedtrener for Grorud i 2. divisjon.

Han tar oss imot på kontoret sitt i brakkebygget. 28-åringen fra Vågsbygd utenfor Kristiansand har vært i klubben i seks år, de to siste som hovedtrener for A-laget.

Kontrastene fra da han kom til Grorud til der klubben er i dag, er enorme.

– For seks år siden var vi så vidt en fotballklubb. Ingen tydelig plan, hverken for seniorlaget eller i ungdomsavdelingen, forteller Kjønø.

Grorud har ligget i toppen av 2. divisjon hele sesongen, og har alt i egne hender før siste serierunde. Her fra cupkampen mot Mjøndalen i våres. Terje Pedersen / NTB scanpix

– Bygget stein for stein

Han ble først ansatt som utviklingssjef og jobbet tett sammen med daværende hovedtrener, Rolf Teigen. Sammen la de en strategi hvor fokuset var å skape en rød tråd fra de yngste barna og helt opp til seniorlaget.

– Siden har vi bygget stein for stein, og nå begynner vi å se resultatene av det – både på og utenfor banen, sier Kjønø og vender blikket mot vinduet og Grorud Idrettslags kommende storstue.

Til sommeren står nemlig et helt nytt flerbruksanlegg klart. Bygget skal huse en barnehage, kultursal, flerbrukshall, garderober og et stort klubbhus til idrettslaget. Før sesongen ble det også lagt et helt nytt kunstgress med undervarme. Det har kommet både A-lag og ungdomsavdeling til gode.

Der mange klubber rykker opp uten å ha forberedt seg i forkant på fasilitetskravene som møter dem i landets nest øverste divisjon, virker det som at ingenting er overlatt til tilfeldighetene i Grorud.

– Dette er noe vi har drømt om og sett for oss i flere år. Den posisjonen vi har satt oss i nå er et resultat av flere år med bygging av klubb, sier Kjønø.

Grorud bygger for fremtiden og denne flerbrukshallen skal etter planen stå klar til sommeren. Sebastian Backe Eriksen

Fra nedrykkskandidat til opprykkskamp

Før 2018-sesongen ble han hovedtrener for Grorud i en alder av 26 år. Etter at laget mistet omtrent halve startelleveren, levnet ikke ekspertene de gulkledde noen sjanse i 2. divisjon og tippet dem rett ned.

Kjønø gjorde skamme på tipsene og ledet Grorud til opprykkskamp. I fjor ble Raufoss og Fredrikstad akkurat for sterke, men i år er Grorud i førersetet før siste serierunde.

Dermed har Kjønø muligheten til å ta prosjektet ett steg videre, med klubben som etter hvert er blitt en stor del av livet hans.

– Det betyr ekstra mye når man har vært med på hele prosessen. Det er ikke ofte i løpet av en trenerkarriere man får muligheten til å bygge klubb på denne måten, og selv om det ikke skulle gå veien til lørdag er vi godt rustet for fremtiden, sier Kjønø.

Kampen mot Fram Larvik spilles på Grorud Matchbane lørdag klokken 13.00. På samme tidspunkt spiller Åsane borte mot Elverum.