TV 2-kommentatoren kan ikke skjønne hvorfor kvartfinalene i Champions League spilles samtidig.

Denne sesongen endret UEFA kamptidspunktene i gruppespillet i Champions League til kl. 19.00 og 21.00. Det var til forskjell fra tidligere år, der alle kampene startet 20.45, bortsett fra enkelte kamper i Russland og Øst-Europa.

I utslagsrundene har dette derimot blitt endret. Nå spilles samtlige kamper 21.00, noe som får TV 2-kommentator Øyvind Alsaker til å reagere.

– Det var ikke dette jeg hadde sett for meg. Jeg trodde UEFA skulle bruke det nye kamptidspunktet mye mer. Jeg synes det er håpløst og det slår meg som rart, sier Alsaker.

Gir supporterne et «umulig» valg

Aller verst mener han det går ut over supporterne. Han trekker frem tirsdagens kamper mellom Manchester City og Tottenham, og Liverpool mot Porto, som et «umulig» valg for de mest ihuga supporterne.

– Jeg tenker det må være bedre for produktet å kunne sende kampene på forskjellige tidspunkter også i utslagsrundene. Spesielt når kampene er så attraktive, sier kommentatoren.

Tirsdag kveld skal Alsaker kommentere Liverpool mot Porto mot Anfield.

FÅTT MED DEG DENNE? Solskjær med kontant svar på Pogba-spørsmål

Andrew Yates / X03469

UEFA: – Vurderer flere faktorer

Viasat og TV 2 har denne sesongen delt på rettighetene for Champions League. Det at det nå spilles kamper i utslagsrundene på kun ett tidspunkt, har vært planlagt hele veien.

– Dette er ikke noe UEFA har endret nå. Det har vært en del av oppsettet som kom i høst, sier Lene Paterson, pressekontakt i Viasat.

UEFA begrunner valget om to kamper på samme tidspunkt slik:

– Vi vurderer mange faktorer når vi bestemmer kamptidspunkt på Champions League-kampene, og dette inkluderer blant annet sportslig rettferdighet, supporteropplevelse, kommersielle preferanser og operasjonelle begrensninger, skriver UEFAs presseavdeling i en e-post til Aftenposten.