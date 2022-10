Maren Lundby tilbake etter 604 dager

Maren Lundby var tilbake i hoppbakken og tok 4. plass i NM-rennet i Midtstubakken lørdag kveld.

Maren Lundby i Vikersund i mars 2022.

Lundby konkurrerte for første gang siden VM-gullet i februar 2021. Det er 604 dager siden.

Hun mistet hele OL-sesongen. Lundby var åpen om at hun slet med vekta, og at hun ikke vil slanke seg på en uforsvarlig måte for å bli klar til vinterlekene.

Maren Lundby landet på 94,5 meter i sitt første hopp. I det andre la hun på til 95,5 meter.

– Jeg kjente litt på nervene igjen. Det var deilig å få dette gjort, sier hun til TV 2.

Neste helg skal hun være med i verdenscupen.

Thea Minyan Bjørseth vant NM-gullet i hopp i normalbakke og sikret seg også kongepokalen.

Silje Opseth og Anna Odine Strøm tok de to øvrige medaljene. Lundby var 11,2 poeng bak seierkvinnen Bjørseth.

Kombinertdronningen Gyda Westvold Hansen kom på plassen bak Maren Lundby.